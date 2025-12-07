День зимних видов спорта 2026: история и как отмечают

Заснеженная морозная погода располагает как к неспешным прогулкам на свежем воздухе, так и к активному времяпровождению. Чтобы отметить достижения спортсменов, был учрежден особый праздник. Это День зимних видов спорта, который в 2026 году будет направлен на то, чтобы привлечь как можно большее количество людей к здоровому образу жизни. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления и особенностях данного торжества.

Когда отмечают День зимних видов спорта в 2026 году

В России праздник, посвященный активным зимним спортивным мероприятиям, отмечают в четко фиксированную дату – 7 февраля. Однако существует и Международный день зимних видов спорта, который празднуют в предпоследнее воскресенье января. Данное торжество имеет и другое название – Всемирный день снега.

День зимних видов спорта в России впервые отпраздновали в 2015 году, выбрав для этого дату, приуроченную к проведению XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Первый день Олимпиады пришелся на 7 февраля, а сама она стала значимым событием в истории страны. Российская сборная заслуженно завоевала первое место и получила рекордное количество наград.

Праздник, прошедший в 2015 году, запомнился грандиозным Зимним олимпийским балом фигуристов, где чемпионы продемонстрировали невероятно красивые выступления. Также в этом году была открыта скульптурная композиция "Стена чемпионов" на территории Олимпийского парка. На ней были запечатлены имена всех спортсменов, получивших призы на этих Олимпийских играх.

С тех пор День зимних видов спорта в России ежегодно приурочен к организации всевозможных спортивных мероприятий. В их число входят знаменитые соревнования "Лыжня России". Также на катках, заснеженных склонах устраивают состязания и демонстрируют представления. В рамках торжества организовывают разные мастер-классы, а спортсмены-профессионалы раздают автографы.





Основные зимние виды спорта

Существует множество зимних разновидностей спорта, подразумевающих активности на лыжах, коньках, санях. Среди них можно отметить следующие виды:

лыжные – гонки на обозначенную дистанцию, скоростной спуск на лыжах с горных склонов, биатлон, объединяющий черты лыжной гонки и стрельбы, прыжки на лыжах с трамплина, сноубординг (спуск с горных склонов на доске), лыжная акробатика;

коньковые – фигурное катание, подразумевающее выполнение под музыкальное сопровождение определенных элементов, скоростное катание на коньках на длинные дистанции, скоростное катание на короткой дорожке, известное под названием "шорт-трек";

командные – традиционный хоккей с шайбой, подразумевающий участие двух команд, бенди или хоккей с мячом, керлинг (игра включающая "скольжение" камней по льду к намеченной цели);

санные – спуск на санях с горного склона, лежа на спине, скелетон (спуск на санях в положении лежа на животе лицом вперед), бобслей, подразумевающий командный спуск со склона на управляемых санях.





Интересные факты о зимних видах спорта

С зимними видами спорта связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Самым быстрым видом спорта является санный, во время которого можно развить максимальную скорость 144 км/ч. В то же время в скоростном спуске рекорд скорости превышает 240 км/ч.

Металлические лыжи впервые применил в 1960 году Жан Вуарне, олимпийский лыжник из Франции. До этого спортсмены использовали деревянные лыжи.

Первое исполнение тройного прыжка на Олимпиаде состоялось в 1952 году в Соединенных Штатах Америки. Заслуга в этом принадлежала Ричарду Баттону.

Существуют весьма необычные разновидности зимних видов спорта. К их числу относится лыжный балет, который был продемонстрирован в Калгари в 1988 году и в Альбервиле в 1992 году. Среди ездовых видов спорта вызывает интерес скиджоринг – это езда на лыжах, где спортсмена тянет собака или лошадь. Незабываемые впечатления приносит погружение под лед, известное под названием "айс-дайвинг", во время которого для обозрения открывается поистине завораживающий подводный мир.





Итог

День зимних видов спорта в 2026 году – это интересный праздник, поощряющий здоровый образ жизни и дающий возможность принять участие в разнообразных спортивных мероприятиях. Если вы любите активное времяпровождение, то, несомненно, получите в этот день массу положительных эмоций.