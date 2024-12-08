Лучшие конкурсы на Новый год 2026: вариант игр и викторин для взрослых и детей

Многие из нас придают особое значение подготовке к главному зимнему празднику, особенно если его планируется провести в большой компании. Если удачно подобрать конкурсы на Новый год 2026, то получится создать веселую и непринужденную атмосферу. Что наверняка понравится вашим гостям. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию оригинальные идеи для таких мероприятий для разных возрастов.

Веселые конкурсы для взрослых

Интересные игры способны оживить атмосферу и разнообразить досуг вне зависимости от того, на какое количество людей они рассчитаны. Однако, устраивая новогодние конкурсы в 2026 году, позаботьтесь о том, чтобы у вас был в наличии необходимый реквизит. Для некоторых игр его понадобится минимум, в то время как другие конкурсы потребуют более тщательной подготовки. Организация этого вопроса будет зависеть исключительно от вашей фантазии и предпочтений.

Новогодний астролог

Каждый из нас был бы не против заглянуть в будущую, и главная зимняя ночь – отличный повод для того, чтобы узнать это, устроив застольные игры на Новый год Лошади. Количество участников, которые принимают участие в этой игре, может составлять от 4 до 20. Каждый из них должен написать шуточный гороскоп, предназначенный для одного из гостей. При прочтении гороскопа участники должны угадать, кто его написал, и кому он адресован. Для игры нужны такие атрибуты как листы бумаги и ручки, а также коробка, куда будут складывать гороскопы, и откуда они будут доставаться. Дополнительными реквизитами могут выступать эффектные маски.





"Я – снежинка"

Это один из веселых конкурсов на Новый год, которые помогут развлечь успевшую заскучать компанию. Суть игры заключается в том, чтобы запомнить слова, которые произнес человек, повторить их и дополнить еще одной фразой. Конкурс заканчивается в тот момент, когда доходит до абсурда. Первый участник говорит "Я – снежинка" и дополняет фразу выражением, связанным с Новым годом. К примеру, это может быть: "Я – снежинка, которая любит шампанское". Следующий человек должен в точности повторить слова за предыдущим игроком и дополнить их своими. Действие игры продолжается до момента, пока кто-то сдастся.





Конкурсы для детей

Развлечений в новогодний вечер требуют не только взрослые, но и маленькие гости. Чтобы им было интересно, стоит заранее придумать игры на Новый год 2026. Клео.ру предлагает вашему вниманию варианты, которые подойдут для малышей и для детей постарше.

"Смешинка"

Конкурс можно устроить для детей младшего возраста. Ведущий должен раздать им "имена", ассоциирующиеся с Новым годом, к примеру, хлопушка, елочка, снеговик. После этого он должен задавать малышам вопросы, на которые им можно отвечать исключительно своим именем. Примерами могут служить: Что ты любишь есть на завтрак?", "Какой сегодня праздник?". При этом дети не должны смеяться. Победителем становится участник, которому дольше всех удалось сохранить серьезность.





"Квест Деда Мороза"

Игра подойдет для детей более старшего возраста, от 10 до 14 лет. Им нужно отыскать подарки, которые потерял Дед Мороз. Для организации игры нужно подготовить карточки с загадками и главный приз. Вначале озвучивается легенда о том, что Дед Мороз потерял подарки, которые обязательно нужно найти, и дается первая подсказка, к примеру, "Ищите там, где растет елка". На месте этой загадки находится следующая, и так далее. Главный приз спрятан в укромном месте, до которого в итоге должны добраться дети.





Семейные конкурсы и викторины

Праздник, который проходит в кругу семьи, характеризуется особенно теплой и уютной атмосферой. Чтобы сделать еще более веселой, можно организовать разнообразные конкурсы и викторины. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них.

"Новогодние профессии"

Для этой игры понадобится четное количество участников. Их необходимо разделить на две команды. На конкурс отводится 1-2 минуты, в течение которых нужно записать как можно большее количество профессий, связанных с Новым годом. При этом они должны смешно звучать, к примеру, "оливьемешатель", "мандариночистильщик", "елкоукрашатель". Побеждает команда, у которой список будет длиннее и смешнее.





"Похититель Нового года"

Для этой игры нужно выбрать члена семьи, который будет выполнять роль похитителя. Остальные участники должны отворачиваться или закрывать глаза, и в это время "злодей" должен спрятать какой-либо предмет, например, мандарин с праздничного стола или звезду с елки. После члены семьи открывают глаза и должны угадывать, что исчезло.

Творческие и музыкальные конкурсы

Новогодняя ночь – прекрасная возможность проявить свои творческие способности и продемонстрировать их перед другими гостями. Клео.ру предлагает вам рассмотреть варианты конкурсов, которые подойдут как для взрослых, так и для детей.

"Музыкальный колпак"

Игра начинается с того, что включается зажигательная музыка, а участники должны надевать колпак поочередно друг на друга. В какой-то момент композиция останавливается, а игрок, на котором оказался головной убор, должен исполнить песню или танец, рассказать стихотворение. После завершения конкурса можно проголосовать, какому участнику удалось проявить творческие способности лучше всех. Призы при этом можно вручить всем.





"Танцевальная елка"

Это один из вариантов смешных конкурсов на Новый год 2026. Для его организации нужно позаботиться о подборке праздничного плейлиста с веселыми зажигательными композициями. Один из участников выполняет роль ведущего, это можно делать поочередно. Все игроки во время танца должны повторять движения за ведущим. В какой-то момент он останавливается, и участники должны замереть, приняв позу елки. Если кто-то не успел это сделать, он исключается из игры. Победителем становится тот, кому удалось продержаться дольше всех.





Подведем итог

Конкурсы на Новый год 2026 – это отличное решение, которое поможет провести время за праздничным столом весело и увлекательно. Надеемся, что вам подойдет какой-либо из вариантов, предложенных Клео.ру, и вы сможете развлечь своих гостей с помощью интересных игр.