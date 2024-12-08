Хэллоуин в 2025 году: история, традиции и идеи для подготовки к нему

Некоторые праздники, пришедшие с Запада, завоевали огромную популярность и в России. К их числу относится Хэллоуин, который в 2025 году будет сопровождаться стилизованными вечеринками и прочими традициями, характерными для этого торжества. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его возникновения и особенностях, а также предложит идеи того, как к нему подготовиться.

История праздника

Истоки появления торжества уходят в период существования древних кельтов, проживавших на территории, где в настоящее время расположены Шотландия и Ирландия. У этих племен было принято разделять год на две части – летний и зимний сезон, с которыми ассоциировались светлый и холодный период соответственно. Этот период приходился на конец октября – начало ноября и имел название "Самайн", что переводилось как "конец лета". В соответствии с этим впоследствии и была определена дата, когда наступает Хэллоуин, она выпадала в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Считалось, что праздник Саймана знаменует собой время, когда происходило максимально близкое соприкосновение мира людей и потусторонних сил. Поверья кельтов гласили, что в эту ночь через невидимую дверь души умерших проникали к своим живым родственникам. Однако опасения вызывало то, что вместе с усопшими этот путь был открыт и для нечистой силы. Чтобы защититься от нее, язычники облачались в шкуры зверей с целью отпугнуть злых духов, а также устраивали сборы возле священного костра и несли к себе в дом частичку пламени.

Переход от Саймана к Хэллоуину состоялся в VIII, что было связано с распространением христианства в Европе. По инициативе папы Григория III было принято решение отмечать День Всех Святых 1 ноября. Канун этого торжества приходился за 31 октября и знаменовал собой Ночь Всех Святых или Хэллоуин.

XX столетие отметилось в Америке массовыми акциями хулиганства, которые были приурочены к данному празднику. Чтобы перевести их в мирное русло, благодаря движению бойскаутов среди молодежи возник обычай облачаться в костюмы, символизирующие нечистую силу, и отправляться ходить по домам, чтобы получить от хозяев жилищ сладости и символические подарки. После завершения праздника наряды, ассоциирующиеся со злыми духами, было принято сжигать, чтобы нечистая сила утратила свое могущество.

Если вы хотите как следует подготовиться к торжеству, нужно уточнить, какого числа Хэллоуин в России в 2025 году. Праздник будут отмечать в соответствии с давней традицией в дату, выпадающую на 31 октября. В России его стали праздновать не так давно, начиная с 1990-х годов. Стоит отметить, что для многих россиян данное торжество – это повод интересно провести время в компании друзей в необычных костюмах.





Главные традиции Хэллоуина

Для праздника характерны свои особые традиции. Многие из них пришли с давних времен, в то время как другие появились в более позднее время. В США и странах Европы принято украшать дома и придомовые территории атрибутами, свойственными для нечистой силы, а также светильниками, сделанными из тыквы. Люди проводят время вместе с родственниками или в кругу друзей, наряжаясь в костюмы привидений, вампиров и прочих чудовищ, рассказывают друг другу страшные истории и смотрят фильмы с мистическими сюжетами.





Среди других распространенных традиций Хэллоуина можно упомянуть следующие:

Выпрашивание сладостей детьми, которые наряжаются в призраков или других "страшных" героев и ходят по домам, спрашивая у их хозяев: "Сладость или гадость?" Взрослые должны дать им угощения в виде конфет или других сладостей. Считается, что в противном случае им не избежать неприятностей.

Гадания – традиция, которая пришлась по душе молодым девушкам, желающим узнать имя своего суженого. С этой целью они бросают себе за спину кожуру яблока и смотрят, какая буква получилась в итоге. Она означает первую букву имени будущего мужа. Пример другого ритуала – попытка рассмотреть черты лица суженого, стоя в темноте со свечой у зеркала.

Приготовление угощений, ассоциирующихся с тематикой праздника. Это блюда из тыквы и сладости, сделанные в виде костей, пауков и прочей символики.





Как подготовиться к Хэллоуину-2025

Чтобы праздник запомнился надолго и оставил незабываемые впечатления, стоит хорошо подготовиться к нему. Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие детали:

Украшение интерьера дома . Для этого подойдет декор, соответствующий тематике Хэллоуина, например, паутина из марли, черепа и летучие мыши, сделанные из бумаги, свечи оранжевого и черного цвета. Отдельного внимания заслуживают светильники из тыкв, в которых создаются прорези, напоминающие черты лица.

. Для этого подойдет декор, соответствующий тематике Хэллоуина, например, паутина из марли, черепа и летучие мыши, сделанные из бумаги, свечи оранжевого и черного цвета. Отдельного внимания заслуживают светильники из тыкв, в которых создаются прорези, напоминающие черты лица. Костюмы . В зависимости от ваших индивидуальных пожеланий вы сможете воплотить наиболее подходящий для вас образ, к примеру, привидение, ведьму, вампира, зомби. Воплощением современных трендов станут герои популярных сериалов ("Очень странные дела", "Уэнсдей"). Отличным решением станут парные костюмы, к примеру, Харли Квинн и Джокера.

. В зависимости от ваших индивидуальных пожеланий вы сможете воплотить наиболее подходящий для вас образ, к примеру, привидение, ведьму, вампира, зомби. Воплощением современных трендов станут герои популярных сериалов ("Очень странные дела", "Уэнсдей"). Отличным решением станут парные костюмы, к примеру, Харли Квинн и Джокера. Угощения. На праздничный стол можно подать вполне обычные блюда, но сделать их "кровавыми" с помощью кетчупа. В напитки можно добавить сироп красного оттенка. Пользуются популярностью такие десерты как яблоки в карамели или "пальчики ведьмы".

На праздничный стол можно подать вполне обычные блюда, но сделать их "кровавыми" с помощью кетчупа. В напитки можно добавить сироп красного оттенка. Пользуются популярностью такие десерты как яблоки в карамели или "пальчики ведьмы". Развлечения. Это может быть как довольно шумная вечеринка в кругу друзей, так и проведении времени в семейном кругу за просмотром тематических фильмов.





Что принято и что не принято делать

Как и многие другие праздники, Хэллоуин связан с определенными приметами. Так, 31 октября принято устраивать тематические вечеринки, одеваясь в необычные "страшные" костюмы, отправляться в гости с целью получить сладкое угощение, украшать интерьер дома характерными деталями и зажигать "Светильник Джека" из тыквы.

Вместе с тем существует и ряд запретов, заключающихся в следующем:

оставлять открытыми двери и окна, это не следует делать, чтобы не впустить в жилище нечистую силу;

оставлять сушиться на веревке белье. Поверье говорит о том, что в него в эту ночь могут вселиться потусторонние силы;

убивать пауков – это может навлечь несчастье, поскольку паук является вестником с того света;

оглядываться на шаги, поскольку они могут принадлежать мертвой душе, идущей за вами;

отказывать в помощи, поскольку в человеке, который ее просит, может находиться душа умершего родственника;

пускать в дом черную кошку, являющуюся вестницей несчастья.





Подведем итог

Хэллоуин в 2025 году – это праздник с давними традициями, который можно провести очень увлекательно. В зависимости от ваших предпочтений вы сможете устроить шумную костюмированную вечеринку или посвятить время просмотру интересной кинокартины.