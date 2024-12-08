Всемирный день мужчин 2025: история, традиции и идеи для подарков

Праздники, посвященные мужчинам, не ограничиваются Днем защитника Отечества. Существует еще одно торжество, виновниками которого являются представители сильного половины человечества. А именно Всемирный день мужчин, который в 2025 году отметят во многих странах. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этого праздника, его традициях.

Когда отмечают Всемирный день мужчин в 2025 году

Если вы хотите порадовать в этот праздник свою вторую половинку, родственников или друзей и поздравить их, вам стоит уточнить, какого числа Всемирный день мужчин. Его дата не является четко фиксированной, она установлена в первую субботу ноября. Соответственно в этом году праздник пройдет 1 ноября.





История праздника

В основе учреждения этот праздника лежит научная теория, исходящая от писателя Джорджа Киндела. Он утверждал, что проявлению мужской агрессии находится обоснование: мозг представителей сильного пола постоянно находится под воздействием тестостерона. Автор теории видел в этом некую несправедливость, заключающуюся в том, что мужчины часто подвергаются осуждению обществом, в то время как на женщин это не распространяется, поскольку они из-за особенностей своей физиологии не склонны к агрессии.

В связи с этим было выдвинуто предложение поощрять сильный пол в выдающихся и значимых для общества начинаниях специальными премиями. В 2000 году данную идею воплотили в жизнь, учредив Всемирный день мужчин. Именно поэтому многие удивляются, когда День мужчин в 2025 году, ведь этот праздник появился относительно недавно, но уже стал популярным.





Как отмечают День мужчин в разных странах

Торжество активно празднуют в разных странах. Традиции его отмечания заключаются в проведении акций и флешмобов, посвященных отцам, мужьям, сыновьям, братьям. Уделяется внимание просветительским мероприятиям, направленным на повышение уровня осведомленности в вопросах гендерного равенства, здоровья, роли мужчин в обществе. Многие клиники предоставляют возможность получения бесплатных консультаций у специалистов. Также особую популярность приобретают спортивные соревнования, к примеру, забеги, в которых могут принять участие все желающие представители сильного пола. В некоторых странах организовывают выставки, где представлены достижения мужчин в разных сферах деятельности.





Что подарить мужчине в этот день

В такой особый праздник как День мужчин в 2025 году, многие представители сильного пола, прежде всего, ожидают получить женское внимание. Традициями этого дня становится организация романтического ужина или проведения торжества в уютном семейном кругу. Также можно устроить своеобразное приключение, отправившись на увлекательное мероприятие, к примеру, на дегустацию сигар или вина, на картинг, совершив полет на воздушном шаре.

Мужчине будет вдвойне приятно, если теплые поздравления будут сопровождаться подарком, выбранным с любовью и сделанным от души. При их выборе стоит учитывать предпочтения виновника торжества. Клео.ру предлагает вашему вниманию следующие идеи таких презентов:

сертификат в спортивный клуб или магазин;

наборы разных сортов чая или качественного кофе;

беспроводные наушники, гаджеты (к примеру, умные часы);

компьютерные игры или варианты для приставок;

триммер;

любимый парфюм вашего мужчины.





Итог

Всемирный день мужчин в 2025 году – это праздник, направленный на то, чтобы поддержать сильную половину человечества в их начинаниях, поощрить на новые достижения, а также уделить им повышенную порцию внимания и подчеркнуть их важность в нашей жизни. Обязательно порадуйте в этот день вашего мужчину теплыми поздравлениями и подарками.