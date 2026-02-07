Всемирный день защиты прав потребителей в 2026 году: история праздника и основные права

Любой покупатель хочет приобрести в магазинах качественный товар, который в полной мере будет соответствовать его потребностям и оправдывать выбор. Само собой разумеется, что продукция должна не только оправдывать его ожидания, но и быть безопасной для здоровья. Этим вопросам и посвящен Всемирный день защиты прав потребителей, который в 2026 году отметят во всем мире. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этого важного торжества и его значении.

Когда отмечают Всемирный день защиты прав потребителей в 2026 году

Для празднования торжества предусмотрена дата 15 марта. Стоит отметить, что каждый год для праздника выбирается определенный девиз. В 2026 году он будет касаться вопросов контроля за качеством продукции.





История праздника

Появление торжества тесно связано с возникновением Всемирной организации союзов потребителей, образовавшейся в 1961 году. Целью ее создания было провозглашено защищать права потребителей по всему миру. Выбор даты для отмечания праздника приурочен к определенному историческому событию, которое состоялось 15 марта 1962 года. В этот день президент Соединенных Штатов Америки Джон Ф. Кеннеди провозгласил такие основополагающие принципы прав потребителей. В России торжество стали праздновать с 1994 года.





Основные права потребителей

Обозначение основных прав потребителей ведет свое начало с 1962 года, когда Джон Ф. Кеннеди определил первые четыре из них: право на безопасность, на информацию, на выбор, право быть услышанным. Впоследствии список был расширен путем включения в него таких понятий как право на возмещение ущерба, удовлетворение базовых потребностей, потребительское образование, право на здоровую окружающую среду.

В 2026 году в День защиты прав потребителей особое внимание будет уделяться вопросам безопасности товаров. Важность этой проблемы обусловлена тем, что некачественная продукция несет собой такие угрозы:

жизни и здоровью человека – такие последствия могут вызывать как игрушки, при производстве которых использовались токсичные красители, так и электроника, способная спровоцировать пожар;

подрыв уверенность покупателя в своих действиях, и как следствие, экономического доверия;

развитие глобального неравенства, в ходе которого последствия от покупок некачественной продукции особенно сильно влияют на слои населения, считающиеся наиболее уязвимыми.

Чтобы обезопасить себя от приобретения продукции ненадлежащего качества, потребителям рекомендуется придерживаться следующих правил:

требование информации о составе, сроках годности товаров, о контактах производителя;

изучение информации о продукции перед ее покупкой – отзывов других покупателей, данных о сертификатах качества товаров;

соблюдение мер предосторожности при совершении покупок онлайн. Обязательно поинтересуйтесь репутацией продавца, который предлагает вам тот или иной товар, хорошенько подумайте о том, стоит ли делать предварительную оплату полностью или частично.





Интересные факты о защите прав потребителей

С защитой прав потребителей связаны определенные интересные факты. Предлагаем вам ознакомиться с некоторым из них:

Покупка с ценником. Наверняка многим знакома ситуация, когда на витрине вам приглянулся товар с ценником, который, по заверениям продавца, не соответствует действительности. Однако мало кто знает, что на самом деле вы можете купить эту вещь именно по той стоимости, которая указана на ценнике, сославшись при этом на закон "О защите прав потребителей".

Если у вас нет чека о покупке товара, вы все равно сможете его вернуть обратно. Согласно нормам закона, в качестве доказательств покупки могут предъявляться не только чеки, к примеру, ими могут стать показания свидетелей.

Если вы купили продукты питания, и они оказались просроченными, вы можете сделать их возврат даже при условии совершения покупки несколько дней назад. Главное, чтобы присутствовала упаковка, на которой значатся сведения о конкретном месте покупки.

Если при составлении и последующем подписании договора о купле-продаже какой-либо вещи продавец прибегал к уловкам, ограничивающим его ответственность, эти нормы можно признать в суде недействительными.

В России существует такое понятие как "потребительский экстремизм", означающее, что потребители специально ищут изъяны в товаре, чтобы вернуть его и получить выгоду. Зачастую они подвергают возврату качественные вещи.





Итог

Всемирный день защиты прав потребителей в 2026 году – это важный праздник, целью которого является повышение уровня осведомленности покупателей. Зная о своих правах люди могут приобретать качественный товар и быть уверенными в его безопасности.