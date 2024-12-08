День секретаря 2025: история праздника и примеры оригинальных поздравлений

Труд специалистов, относящихся к категории административных работников, очень важен для обеспечения надлежащей и бесперебойной деятельности офиса. Чтобы отдать дань уважения определенным представителям такой профессии, был учрежден особый праздник – День секретаря, который в 2025 году можно отметить, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его возникновения и традициях празднования, а также поделится примерами оригинальных поздравлений.

Когда отмечается День секретаря в 2025 году

Существует международный праздник, посвященный этой профессии – Всемирный день секретаря, который отмечают в среду последней недели апреля, которая является полной. Однако в России День секретаря в 2025 году празднуют в другую дату – третью пятницу сентября. В этом году она припадает на 19 число этого месяца. Стоит отметить, что Россия является не единственным государством, которое само предпочло выбрать дату для отмечания данного праздника. К числу таких стран относятся также Австралия и Пакистан, установившие собственные даты для празднования торжества.





История праздника

Торжество, отмечаемое в России, является относительно молодым праздником, подобной даты не существовало вплоть до 2005 года. Изменения произошли по инициативе офис-менеджеров, представляющих сразу несколько крупных населенных пунктов страны, таких как Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Пермь, Таганрог, Воронеж, Новосибирск. Работников объединила идея учредить в России профессиональный праздник, являющийся аналогом Всемирного дня секретаря.

Инициативу поддержали журналисты, представляющие электронный журнал "Секрет@рь". Датой для отмечания такого праздника решили выбрать последнюю пятницу первого месяца осени. Власти одобрили данную идею, однако праздник так и не был утвержден на государственном уровне в качестве официального.





Традиции празднования

Поскольку торжество не утвердили законодательно, этот день является рабочим, поэтому секретари отмечают свой профессиональный праздник в офисах. Впрочем, руководство зачастую идет им навстречу и сокращает их рабочий день на несколько часов.

Приятная традиция для секретарей – вручение им денежных премий в этот день, награждение грамотами и памятными подарками. Некоторые организации устраивают корпоративы, на которых офис-менеджеры являются главными виновниками торжества и принимают поздравления от других коллег.





Как поздравить секретаря

В свой профессиональный праздник офис-менеджеры находятся в центре внимания и принимают поздравления с Днем секретаря от коллег и членов семьи. Примеры некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

"Любой сотрудник офиса знает, насколько важна и незаменима работа секретаря. Этот человек удивительным образом сочетает в себе такие качества как высокий профессионализм, терпение, стрессоустойчивость и умение проявить находчивость в самых сложных ситуациях. Желаю, чтобы твой труд был по достоинству оценен, работа давалась тебе легко и вознаграждалась хорошей зарплатой!"

"Секретарь – это человек, который способен поистине виртуозно решать сразу несколько задач. Чтобы справляться с этой профессией, нужно иметь настоящий талант, ведь именно секретарь знает, где находится тот или иной документ, умеет вовремя подобрать нужное слово и уделить внимание любой мелочи. Желаю тебе всегда быть энергичной, пусть усталость обходит тебя стороной, а общение по работе будет наполнено только приятными моментами!"

"Никто не поспорит с тем, что именно секретарь является правой рукой руководителя. Его работа – это залог успеха для всего предприятия и комфортной обстановки в офисе для всего коллектива. Пусть твой оптимизм будет неиссякаемым, энергия неуемной, а интуиция стопроцентной! Успехов, вдохновения и профессионального удовлетворения от работы!"





Итог

День секретаря в 2025 году – это важный праздник для представителей этой профессии. Если среди ваших знакомых есть офис-менеджеры, не забудьте порадовать их теплыми поздравлениями и дать понять, насколько важен и незаменим их труд.