День завитушек, кудряшек и локонов: история и традиции

Любая представительница прекрасного пола согласится с тем, что вьющиеся волосы придают прическе особого кокетства и шарма. Для обладательниц таких прядей даже был учрежден необычный праздник – День завитушек, кудряшек и локонов. Девушки с такими волосами смогут ощутить себя по-настоящему особенными, отметив данное торжество. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его появления и традициях празднования.

Когда отмечается День завитушек, кудряшек и локонов

Для отмечания этого необычного праздника установлена четко фиксированная дата – 16 сентября. Приобщиться к торжеству могут как женщины, имеющие вьющиеся волосы от природы, так и решившие прибегнуть к искусственной завивке для создания оригинальной прически.





История праздника

О том, как и когда появился праздник кудряшек и локонов, по чьей инициативе это произошло, достоверно неизвестно. Однако неоспоримым фактом остается то, что представительницы прекрасного пола с вьющимися волосами привлекали к себе внимание с незапамятных времен. Так, еще в Древней Греции мастера парикмахерского искусства применяли специальные приспособления – каламисы, созданные из металла и используемые для накручивания локонов в прическах богатых горожанок.

Кудри и локоны на протяжении многих веков являлись атрибутами причесок знатных дам. Так, облако пышно взбитых волос можно увидеть на портретах Елизаветы I. В период Людовика XIV особых успехов в мире моды достигла одна из фавориток короля – мадам де Севинье, прославившаяся прической с длинными завитыми буклями, собранными в пучки возле ушей.

В эпоху Возрождения пышные укладки сохранили свою популярность, но им не уступали и мелкие кудряшки. Еще одна актуальная прическа того времени – "фонтан", состоящий из сильно растрепанных локонов.

Начало 20 столетия отметилось гениальным изобретением К. Несслера, который в 1906 году продемонстрировал метод горячей завивки. Однако в ходе эксперимента он сжег пряди своей супруге. Очередной бум на вьющиеся волосы пришелся на 1930-е годы, когда модницы создавали прически с косым пробором и завивкой четких зигзагообразных волн. Отдельного внимания заслуживает стиль пин-ап, для которого характерны крупные четкие локоны, завитые на бигуди. В Советском Союзе 1955 год ознаменовался приходом моды на перманентную химическую завивку.

В настоящее время кудри остаются атрибутом для проведения всевозможных экспериментов при создании причесок, а их обладательницы неизменно ассоциируются с нежностью и романтичностью.





Как отмечают праздник

Идеи о том, как можно отметить праздник кудряшек и локонов, следуют из названия этого торжества. Обладательницы вьющихся прядей смогут в этот день не прикладывать особых усилий при создании прически, а наслаждаться данными, которыми одарила их природа. Представительницы прекрасного пола с прямыми волосами смогут проявить солидарность и прибегнуть к завивке крупных локонов или мелких кудрей.

Этот праздник – отличный повод, чтобы порадовать себя походом в парикмахерскую, чтобы уделить внимание уходу за волосами или провести эксперименты с прической. В любом случае торжество направлено на то, чтобы привнести в жизнь женщин нотки позитива и напомнить им о том, насколько они прекрасны вне зависимости от того, какой структурой волос наделила их природа.





Итог

День завитушек, кудряшек и локонов – это необычный праздник, который будет поводом для девушек с вьющимися волосами почувствовать себя уникальными и прекрасными. Однако вы сможете провести это торжество весело и с удовольствием вне зависимости от того, являетесь ли вы обладательницей кудрей или прямых прядей.