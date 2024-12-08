День отца в России в 2025 году: официальная дата, история праздника и идеи поздравлений

К числу самых почитаемых семейных праздников относится не только День матери, но и торжество, посвященное мужчинам, заботящимся о своих детях. День отца в России в 2025 году предназначен отдать им дань уважения. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения этого праздника, о его традициях, и предложит идеи подарков и поздравлений.

Когда отмечают День отца в России в 2025 году

Отмечанию Дня пап как международного праздника посвящено третье воскресенье лета. Этой датой руководствуются большинство стран. Каждый год читатели спрашивают, какого числа День отца в России, ведь дата может меняться в зависимости от страны. В России решение об отмечании праздника в третье воскресенье октября было принято в 2021 году и скреплено указом президента. В этом году праздник выпадает на 19 октября.





История праздника

Торжество имеет более чем столетнюю историю. Заслуга в его основании принадлежит Сонoре Смарт Додд, проживающей в американском штате Вашингтон. Поскольку в детстве ее мама умерла, она воспитывалась отцом, так же, как и другие пятеро детей в семье. На протяжении всей ее жизни личность папы ассоциировалась для Соноры с заботой. Когда в 1909 году она присутствовала на церковной службе по случаю Дня матери, у женщины возник вопрос, почему не существует аналогичного праздника для отцов. В 1910 году она выступила с инициативой учредить подобное торжество. Идею поддержали, и 19 июня праздник отметили впервые в городе Спокан. После его переняли по всей стране. В 1972 году торжество в США было закреплено официально, а для отмечания выбрано третье воскресенье июня.

День отца в России стали праздновать относительно недавно. Обсуждение о его учреждении проводилось еще в 2008 году, но официальное принятие состоялось лишь в 2021 году с подписанием соответствующего указа президента. При этом в отдельных городах и регионах праздник начали отмечать еще задолго до того, как он был утвержден на государственном уровне. Так, в 2002 году состоялось его отмечание в Череповце, а в 2003 году – в Новосибирске.





Традиции праздника

Торжество отмечают во многих странах мира, их насчитывается порядка 30. В каждом государстве установлены собственные традиции. Устраивать семейные застолья в этот день принято в Канаде, Испании и Америке, в то время как во Франции предпочитают отправиться вместе с отцом в ресторан.

В Германии любят активный отдых, совершая походы или устраивая пикники. В Австралии и Новой Зеландии принято проводить различные спортивные мероприятия. В Мексике устраивают особенно масштабные застолья. Похожая традиция существует и в Бразилии, где организовывают шумные барбекю. В Японии принято преподносить отцам особый набор подарков, это подсолнухи, морепродукты, сладости и элитные спиртные напитки. В России в День отца организовывают всевозможные фестивали и концерты, устраивают благотворительные акции.





Идеи подарков и поздравлений

В этот день отличным решением будет поздравить любимого папу в тесном семейном кругу и произнести в его адрес теплые поздравления. Примеры некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

"Дорогой папа, ты всегда был для меня примером самых лучших человеческих качеств, сила, смелость и честность – вот черты, которые присущи тебе. В этот день хочу пожелать, чтобы окружающие люди ценили тебя так же сильно, как и члены твоей семьи. Пусть твое здоровье будет крепким, оптимизм неиссякаемым, а дети будут давать повод исключительно для гордости!".

"Папа, ты – это человек, который является для меня примером настоящего мужчины и надежной опорой. Хочу пожелать, чтобы каждый твой день был наполнен спокойствием и уверенностью, любовью и теплом близких людей, и яркими впечатлениями!".

"Любимый папа, именно благодаря тебе мною были усвоены бесценные уроки ответственности и смелости, а в тяжелые жизненные моменты от тебя ощущалась надежная поддержка. Пусть твоя забота и любовь, оказанная детям, вернутся во сто крат!".

Подарки, выбранные и сделанные с любовью, помогут показать ваше хорошее отношение и любовь к отцу. Незаменимы именные памятные подарки, такие как халат с надписью "Лучший в мире папа", расположенной на спине, или орден "Самому лучшему папе на свете". При желании подарить нужный и функциональный презент отличным решением станет портмоне. Если выбрать такой вариант как массажная накидка, она поможет устранить боли в спине и в целом улучшить самочувствие вашего папы. Трогательным и запоминающимся подарком станет родословная книга, составленная вместе с отцом. Если ваш отец имеет хобби, прекрасным вариантом станет презент, связанный с этим увлечением, к примеру, шахматы, рыболовные снасти, набор для барбекю.





Итог

День отца в России в 2025 году – это важный семейный праздник, предназначенный сделать акцент на семейных ценностях и подчеркнуть их значимость. Обязательно проведите это торжество вместе со своим папой, порадуйте его теплыми поздравлениями и подарком.