Что посмотреть в октябре 2025: самые ожидаемые фильмы и сериалы месяца

Осень – прекрасное время года, чтобы насладиться просмотром увлекательных киношедевров и погрузиться в их истории. Для тех, кто задумывается, что посмотреть в октябре 2025 года, мы предлагаем обзор самых ожидаемых фильмов и сериалов месяца. Клео.ру сделал подборку картин разных направлений, которые определенно заслуживают вашего внимания.

Главные кинопремьеры октября 2025

Производители фильмов в октябре 2025 года постарались на славу. Жанры кинокартин поражают разнообразием своих направлений. На суд зрителей выносятся не только традиционные боевики, триллеры, комедии, но и такие варианты как фильм-катастрофа или биографическая спортивная драма. Все это дает основания полагать, что свой вкус смогут удовлетворить даже самые заядлые киноманы.

"Украденная"

Дата выпуска : 2 октября

: 2 октября Жанр : боевик, триллер

: боевик, триллер Возрастные ограничения : 16+

: 16+ Режиссер : Джеймс Кент

: Джеймс Кент В ролях : Кейт Бекинсейл, Скотт Иствуд, Мэтт Крейвен, Ана Голджа

: Кейт Бекинсейл, Скотт Иствуд, Мэтт Крейвен, Ана Голджа Страна: США, Великобритания





Несравненная Кейт Бекинсейл в этой картине предстанет в роли матери, занимающейся поисками своей дочери, которую похитил и вывез на Ближний Восток отец. История основана на реальных событиях, случившихся в 1992 году с Морин Даббаг, у которой бывший супруг похитил двухлетнего ребенка.

"Автобус в огне"

Дата выпуска : 3 октября

: 3 октября Жанр : фильм-катастрофа, драма о выживании

: фильм-катастрофа, драма о выживании Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссер : Пол Гринграсс

: Пол Гринграсс В ролях : Мэтью Макконахи, Америка Феррера, Юл Васкес, Эшли Аткинсон

: Мэтью Макконахи, Америка Феррера, Юл Васкес, Эшли Аткинсон Страна: США





В центре сюжета находится Кевин Маккей, работающий водителем школьного автобуса. В один из моментов ему приходится спасать детей вместе с учительницей, оказавшихся в опасности из-за пожара Camp Fire, случившегося в 2018 году. Данная катастрофа стала самой смертоносной в истории Калифорнии.

"Несокрушимый"

Дата выпуска : 9 октября

: 9 октября Жанр : биографическая спортивная драма

: биографическая спортивная драма Возрастные ограничения : 16+

: 16+ Режиссер : Бенни Сафди

: Бенни Сафди В ролях : Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер

: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер Страна: США, Канада, Япония





Фильм повествует о биографии чемпиона MMA и UFC, Марка Керра, бывшего настоящей грозой ринга. В картине представлена история его взлетов и падений, рассказано о том, как он боролся з зависимостью и переживал славу, и о его сражении с украинским боксером, которое стало судьбоносным.

"Женщина из каюты №10"

Дата выпуска : 10 октября

: 10 октября Жанр : психологический триллер

: психологический триллер Возрастные ограничения : 16+

: 16+ Режиссер : Саймон Стоун

: Саймон Стоун В ролях : Кира Найтли, Гай Пирс, Арт Малик, Гугу Мбата-Роу

: Кира Найтли, Гай Пирс, Арт Малик, Гугу Мбата-Роу Страна: США





Главной героиней картины от Netflix является журналистка Лора Блэклок, отправившаяся в путешествие на круизном лайнере, впервые совершающем рейс. Во время поездки девушке приходится наблюдать сцену, когда какого-то пассажира выбрасывают за борт. При этом в дальнейшем она обнаруживает, что среди людей, присутствующих на корабле, нет пропавших.

Новинки сериалов октября 2025

Многосерийные картины способны увлечь зрителей не меньше, чем обычные фильмы. Об этом свидетельствуют сериалы октября 2025 года, многие из которых появляются на экране впервые. Как и фильмы, они порадуют чрезвычайным разнообразием жанров. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор новинок кино октября 2025 года.

"Последний рубеж"

Дата выпуска : 10 октября

: 10 октября Жанр : драматический триллер

: драматический триллер Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссеры : Джон Кёрран, Дэнни Гордон, Джессика Лори

: Джон Кёрран, Дэнни Гордон, Джессика Лори В ролях : Джейсон Кларк, Доминик Купер, Хейли Беннетт, Симона Кэсселл

: Джейсон Кларк, Доминик Купер, Хейли Беннетт, Симона Кэсселл Страна: США





В центре сюжета находится федеральный маршал Фрэнк Ремник, который по долгу службы пребывает на Аляске и занимается расследованием катастрофы – крушения тюремного самолета. В результате многие опасные преступники оказываются на воле.

"Мердо: Смерть в семье"

Дата выпуска : 15 октября

: 15 октября Жанр : криминальная драма

: криминальная драма Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссеры : Майкл Д. Фуллер, Эрин Ли Карр

: Майкл Д. Фуллер, Эрин Ли Карр В ролях : Джейсон Кларк, Патриция Аркетт, Дж. Смит-Кемерон

: Джейсон Кларк, Патриция Аркетт, Дж. Смит-Кемерон Страна: США





В сериале представлена биографическая история бывшего адвоката Алекса Мердо, убившего в 2021 году свою жену и 22-летнего сына. В основу картины легли реальные эксклюзивные факты, добытые в ходе работы над этим делом.

"Флорентийское чудовище"

Дата выпуска : 22 октября

: 22 октября Жанр : криминальная биографическая драма

: криминальная биографическая драма Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссеры : Леонардо Фазоли, Стефано Соллима

: Леонардо Фазоли, Стефано Соллима В ролях : Джакомо Фадда, Франческа Олиа, Валентино Манниас, Лилиана Боттоне

: Джакомо Фадда, Франческа Олиа, Валентино Манниас, Лилиана Боттоне Страна: Италия





В основе сюжета лежит реальная история о серийном убийце, орудовавшем в Италии и остававшимся безнаказанным на протяжении многих десятилетий. Ему удавалось мастерски избегать правосудия и держать людей в постоянном страхе.

"Оно: Добро пожаловать в Дерри"

Дата выпуска : 26 октября

: 26 октября Жанр : ужасы

: ужасы Возрастные ограничения : 18+

: 18+ Режиссер : Андрес Мускетти

: Андрес Мускетти В ролях : Билл Скарсгард, Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Крис Чок

: Билл Скарсгард, Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Крис Чок Страна: США





Действие картины разворачивается в небольшом городке Дерри в 1962 году. В нем оказывается семейная пара с ребенком, именно после их приезда здесь начинают твориться страшные вещи. Сериал предназначен стать приквелом к фильму "Оно" и рассказать, откуда появился ужасный зловещий клоун.

Подведем итог

Надеемся, что после представленного в этой статье обзора у вас не возникнет вопросов, что посмотреть в октябре 2025 года. А среди самых ожидаемых фильмов и сериалов месяца обязательно найдется тот, что удовлетворит именно ваш вкус.