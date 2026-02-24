День Балтийского моря в 2026 году: история и экологические проблемы водоема

Водные ресурсы – важнейшая часть экологической системы нашей планеты. В их честь учреждают разные праздники. Одним из таких торжеств стал День Балтийского моря – в 2026 году этот праздник вновь напомнит нам о величии и неоценимом значении этого уникального бассейна. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления даты этого торжества, об экологических проблемах Балтийского моря и об интересных фактах, связанных с ним.

Когда отмечают День Балтийского моря в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата – 22 марта. Она не меняется из года в год и признана во многих странах, в том числе и в России. Стоит отметить, что в этот же день отмечается и другой праздник, имеющий непосредственное отношение к экологии, – Всемирный день водных ресурсов.





История появления даты

Международный день Балтийского моря решили отмечать в 1986 году. Данное событие состоялось на 17-м заседании Хельсинкской Конвенции. Для праздника выбрали дату 22 марта, приурочив ее к дате подписания указанной конвенции в 1974 году.

Как известно, Балтийское море принадлежит бассейну Атлантического океана, местом его расположения является северная Европа. Возникновение моря произошло вследствие отступления последнего Валдайского ледника. Это состоялось около 15 тысяч лет назад. Стоит отметить, что ледник имел огромные размеры, его толщина превышала 1 км. Когда началось его отступление, ледник сглаживал возвышенности на своем пути. В результате образовывались огромные массы воды, что приводило к повышению уровня океана и возникновения предледниковых озер. Впоследствии эти озера соединились в единое озеро, известное как Балтийское ледниковое. Оно было настолько холодным, что на его поверхности даже наблюдались айсберги.





Экологические проблемы Балтийского моря

Характерная особенность Балтийского моря – низкая соленость воды. Кроме того, оно довольно мелководное, что затрудняет его водообмен с Северным морем. Все это приводит к тому, что Балтийское море имеет чрезвычайно слабую способность к самоочищению. Согласно утверждениям экологов, в настоящее время сложилась ситуация, требующая срочной очистки данного водоема, поскольку он буквально завален мусором.

Кроме того, Балтийское море чрезвычайно чувствительно к антропогенным воздействиям. В прибрежной зоне расположены города-мегаполисы, ведущие активную промышленную деятельность. Все это приводит к сбросу в водоем бытовых отходов, сельскохозяйственных удобрений, а также нефтепродуктов, перевозящихся на кораблях. В водоеме оседают тяжелые металлы, что очень пагубно сказывается на его состоянии. В отдельную проблему выделено наличие затопленного оружия, находящегося в море со времен Второй мировой войны.

Учитывая все эти экологические проблемы, был учрежден Международный день Балтийского моря, направленный на то, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам сохранности этого водоема. С этой целью в день торжества организовываются экологические и просветительские мероприятия, которые проходят во многих странах. Они проводятся и в России, в частности в Санкт-Петербурге, где выступают общественные экологические организации, устраивают тематические выставки. Особого внимания заслуживает Международный экологический форум, на котором обсуждают серьезные экологические проблемы. В его рамках проходит Санкт-Петербургский Форум, где принимают участие и представители других стран.





Интересные факты о Балтийском море

С этим водоемом связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

Балтийское море имело название в России, звучащее как "Варяжское море". Оно употреблялось в речи вплоть до 18 столетия. Средняя глубина этого водоема – около 51 м, самый большой показатель составляет 470 м.

Балтийское море соединено с Атлантическим океаном. Благодаря этому его с древних времен считали важнейшим торговым путем. При этом оно омывает берега только одной части света, которой является Европа.

Балтийское море имеет наибольшее количество островов по сравнению с другими морями. Его часть, расположенную между Ботническим и Финским заливами, прозвали Архипелаговым морем, поскольку здесь находится самый крупный мире архипелаг по числу островов. Последних насчитывается порядка 50 тысяч.

Площадь Балтийского моря превышает площадь Норвегии. Водоем занимает 419 тысяч кв. км.

В Балтийское море впадает Нева, на которой расположен Санкт-Петербург. При этом оба водоема являются примерно ровесниками по времени своего образования.

В зимний сезон северная часть Балтийского моря становится покрытой льдом, поскольку климат в регионе холодный климат, а в водоеме соленые воды.





Итог

День Балтийского моря в 2026 году – это важный экологический праздник. Его целью является обратить внимание на проблемы этого водоема, необходимости его сохранности и очищения. Этот день – дополнительный повод задуматься об этих вопросах.