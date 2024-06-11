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Вторник 11 июня

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Женщина за 50 рассказала, как ей удается быть в центре внимания молодых парней

Женщина за 50 рассказала, как ей удается быть в центре внимания молодых парней

Дама рассказала, как оставаться любимой в любом возрасте.

Женский возраст не принято обсуждать, многие его скрывают и даже стыдятся. Однако жительница США Джорджина Брюс заявила, что ее возраст – это достоинство, которое позволяет ей быть в центре внимания молодых мужчин. Женщина давно отметила 50-летие и, несмотря на это, встречается с молодыми парнями и не видит в этом ничего плохого.

Джорджина рассказала, что, устав от одиночества и вечно пустой квартиры, она решила попытать счастье на сайтах знакомств. Изначально она обращала внимание только на ровесников, но они в основном разочаровывали ее: были совершенно непривлекательными и публиковали фото со своими женами, с рыбой или, что еще хуже, обнаженные снимки. Однако однажды Брюс повезло завязать диалог с парнем, который на несколько десятков лет был моложе ее. И каково же было удивление женщины, когда она обнаружила, что перед ней начитанный, интересный человек.

"Он был забавным, вдумчивым, с ним было легко разговаривать и смотреть в глаза. И он был совершенно уверен, что хочет встречаться со мной", – заявила жительница Штатов.

Отношения с этим парнем у женщины так и не сложились, однако этот опыт навсегда убедил ее, что она еще может заинтересовать молодого красавца. С тех пор Джорджина знакомится с парнями в разы младше себя. Она считает, что мужчины ценят в ней уверенность и индивидуальность. Она в ответ получает любовь и заботу.

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11 июня 2024, 04:45
Фото:freepik.com
Елизавета Федорова
Business Insider✓ Надежный источник

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