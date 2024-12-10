Иллюзии в отношениях: как прошлые травмы и искажения мешают взаимопониманию

В нашей жизни иллюзии стали играть большую роль! Глянцевые журналы перешли в онлайн, и каждый стал специалистом в отношениях. Многочисленные советы экспертов часто разнятся до максимальной противоположности. Но давайте взглянем на иллюзии мужчин и женщин и их восприятие друг друга в отношениях. Психолог и кинетик Валентина Орли посмотрела на это с призмы профессионального восприятия и поделилась наблюдениями с читателями "Клео.ру".





1. Иллюзии женщин: как искаженное восприятие мужчин влияет на отношения

Вы когда-нибудь задумывались, как наши внутренние переживания и травмы прошлого формируют наше восприятие окружающих в настоящем? Когда речь заходит о женщинах и их восприятии мужчин в парах, здесь дело не только в химии и совместимости – важную роль играют психологические аспекты. Травмы детства и искаженное восприятие себя и мужчины. Страстное желание найти «идеального» мужчину для себя!



Психологические травмы. Многие женщины могут невольно переносить свои прошлые обиды на отца, брата, деда или значимого мужчину, это заведомо ведет к разочарованию в новом партнере.



Когда предыдущий опыт был отрицательным, это может вызвать искажения в том, как они воспринимают действия и намерения мужчин. Например, неприметный комментарий может быть расценен как насмешка или домогательство. Такие женщины осторожны и недоверчивы.



И очень часто создают то, чего сильно боятся!



С точки зрения кинетического проявления в движениях тела, важно учитывать, оно играет ключевую роль в коммуникации. Неверная интерпретация жестов, мимики или тонов голоса может создавать дополнительные барьеры. Например, мужчина, который просто думает о чем-то своем, может быть искажено воспринят как недовольный или закрытый.





2. Иллюзии мужчин: как искаженно воспринимают женщин в отношениях

Мир восприятия мужчин может также быть полон иллюзий, часто основанных на детских и юношеских психологических травмах и даже кинетических искажениях. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему одни мужчины восхваляют женщин, а другие строят на них негативные стереотипы?

Психологические травмы. Многолетний опыт принижения мужского достоинства и отрицание его мужественности в детстве, обиды и неудачи первых отношений могут привести к искажению восприятия женщин.



Например, если мужчина пережил предательство матери, сестры, подруги, он может начать считать, что все женщины предают или манипулируют.



Кинетические проявления этих искажений могут быть разные.



Некоторые мужчины, особенно те, кто мало интересуются невербальными аспектами общения, могут неверно интерпретировать язык тела женщин.

Простое движение может быть воспринято как флирт или агрессия. Такие мужчины вновь и вновь привлекают к себе женщин, которые причиняют ему боль! Они могут быть разными внешне, социально и интеллектуально, но их объединяет одно: они всегда причиняют ему боль! И со временем он черствеет и закрывается от отношений.

Важную роль играют социальные стереотипы. К сожалению, общество нередко навязывает мужчинам определенные представления о женщинах. Важно осознавать, что эти стереотипы далеки от реальности. Будьте открытыми, общайтесь и разрушайте мифы своим новым позитивным опытом.



Дорогие мужчины и женщины, важно помнить, каждый из вас уникален, и потребность в понимании важнее всего!



Чтобы избежать искаженного восприятия, нужно научиться внимательно слушать и понимать друг друга.





Рекомендации от Валентины Орли: как избежать иллюзий?

Работа над собой с психологом, экспертом и профессионалом своего дела: понимание собственных травм и работа с ними позволит выстраивать более гармоничные отношения. И выйти из петли возврата и повторений. Открытость и честность как с самим собой, так и с партнером. Коммуникация – ключ к пониманию. Открывайте свои чувства и намерения, разговаривайте, чтобы избежать недопонимания. Обратите внимание на язык тела: учитесь читать невербальные сигналы и старайтесь объяснять собственные эмоции через жесты и слова. Это важная «невидимая» составляющая.

В отношениях важно помнить, что за каждым поведением стоит определенный бэкграунд.



Признание своих иллюзий и работа над ними поможет создать более крепкий и доверительный союз в отношениях между мужчиной и женщиной.



Давайте уважать чувства друг друга и стремиться к лучшему взаимопониманию! И истинному проявлению любви!

