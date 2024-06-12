"Красный флаг": типы мужчин, от которых лучше держаться подальше

Иногда в погоне за большой любовью женщины понимают, что перед ними тиран, только спустя время. Однако если внимательно понаблюдать за ухажером, то распознать "красные флаги" можно еще на этапе свиданий. Вот что выдает тиранов, абьюзеров и других негодяев, которые могут разбить вам сердце.

Он не пропускает ни одну юбку, а за женщинами "охотится" исключительно в спортивных интересах. Перед вами настоящий Казанова. Распознать этот тип легко и просто: он слишком самоуверен, сыплет комплиментами и чертовски обаятелен. Часто такие люди хорошо разбираются в психологии и легко манипулируют.

Смелый и надежный на первый взгляд мужчина в результате оказывается тираном и домашним диктатором. Такой избранник может не только оставить след на психике, но и применить физическое насилие. Распознать тирана не так-то просто. Чаще всего они ведут себя мило первое время, а выдать их могут тщательные расспросы о личной жизни с требованием выложить все подробности.

Ситуация, когда невероятно обаятельный мужчина сначала обхаживает вас, как королеву, а потом неожиданно пропадает на несколько недель, была наверняка у каждой. Перед вами настоящий манипулятор. Такой человек, как правило, попытается заставить испытывать вас чувство вины, обиду и преклоняться перед ними. Знакомо? Пора бежать от такого ухажера.

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