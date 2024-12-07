Почему пропадает интерес в отношениях и как его сохранить

Начало отношений между мужчиной и женщиной обычно сопровождается бурей эмоций. Оба ощущают влюбленность и пребывают "на седьмом небе". Но с годами чувства притупляются, становятся рутинными и обесцениваются. Люди постепенно теряют друг к другу интерес. Как сохранить его, рассказала Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.





Момент обесценивания

В отношениях существуют две разнонаправленные силы, которые ведут к потере интереса. Давайте рассмотрим их по порядку.



В английском языке есть выражение, которое сложно дословно перевести на русский: familiarity breeds contempt. Смысл его в том, что привычка порождает презрение. Иными словами, когда люди привыкают друг к другу и считают возлюбленного или супруга, отношения с ним чем-то само собой разумеющимся, они начинают это презирать.



Действительно, когда вы забываете, что в одну реку невозможно войти дважды, перестаете замечать новизну момента, расплатой становится обесценивание партнера, той любви, которая свела вас вместе, обесценивание того, что вы создали, и опыта, который вы прожили. Этот список можно продолжать бесконечно.



Когда человек перестает что-то ценить, он прекращает в это инвестировать. Он не вкладывает в отношения свое внимание, энергию, заботу и любовь. Это быстрый путь к их разрушению.





Как сохранить любовь в отношениях

Чтобы избежать этой ловушки, нужно помнить и ценить ту любовь, которая свела вас вместе, не забывать о скоротечности жизни. Эти два простых напоминания помогут сохранить вашу пару и ее любовь.



Это самое ценное, что у вас есть. Любовь, можно сказать, – живое существо. Ей нужна забота. Она как маленький ребенок приносит много радости, но и требует огромного внимания. Любовь живет в моменте, не в воспоминаниях о прошлом или фантазиях о будущем. Она и есть "здесь и сейчас", о котором часто повествуют духовные наставники.



Ценить любовь – означает обращать внимание на новизну момента, ситуаций, перестать жить по проторенной дороге. Добавьте новизны! Обещайте себе каждый день видеть что-то уникальное в партнере, какую-то новую деталь. Попробуйте смотреть на него или нее иными глазами, узнавайте о нем то, чего раньше не знали, интересуйтесь друг другом, раскрывайте неведомые ранее грани. Вместе обнаруживайте то, что дает вам мир! Придумывайте для себя новые задачи, вызовы, приключения. Любые – даже самые маленькие!



Начните вместе готовить одно новое блюдо в неделю, брать уроки танцев. Летом вместе ездите на велосипедах и отправляйтесь в места, где не бывали ранее. Отдыхайте в уникальных локациях, встречайте интересных людей! В мире столько нового! И многое из этого не стоит больших денег!





В чем причина непонимания?

Вторая ловушка обратна по смыслу первой. Вы живете в настолько разных мирах, что их сложно совместить, и постепенно разучиваетесь понимать друг друга.



Вначале, пока влюбленность была свежа, вы были открыты, слушали друг друга, познавали миры. Вот простой пример. Он ученый, она воспитательница детского сада. Какие разные люди, сколько нового они узнавали друг о друге на этапе знакомства, о том, что происходит в жизни каждого из них! Это было так увлекательно.



А потом их постепенно поглотила рутина. Каждый живет в своем мире. Интерес к обмену историями пропадает, способность слышать друг друга становится размытой. Они перестают понимать друг друга. И тогда человек либо обесценивает себя в сравнении с партнером, либо, наоборот, перестает уважать его или ее выбор.



Особенно сильно это проявляется, когда в семье появляются дети, и один из партнеров, скорее всего, мужчина, должен больше зарабатывать, а другой, например, женщина, вынуждена больше заботиться о детях, зачастую еще и в дополнение к работе.



Таким образом, непонимание ведет к претензиям, к обесцениванию и к потере интереса… А вместе с этим и утрате любви и тепла.



Важно научиться слышать и слушать! Лучший рецепт – это ежедневный шеринг. Просто возьмите за правило каждый день делиться друг с другом чем-то, что вы считаете важным. Сядьте вместе, поставьте секундомер. Сначала один партнер говорит 3 минуты, а другой молчит и слушает, а потом – наоборот. И так два раунда. Не перебивайте, не комментируйте: просто слушайте, впитывайте, обновляйте свое представление и понимание того, чем живет ваш любимый!