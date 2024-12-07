Ночные сюрпризы: о чем говорят поллюции у мужчин старше 30?

Когда мы слышим слово "поллюции", чаще всего на ум приходят юношеские годы и период полового созревания. Однако многие мужчины замечают, что ночные поллюции происходят и после 30 лет. Стоит ли беспокоиться и о чем это говорит?





Что такое поллюции и почему они происходят?

Поллюции – это непроизвольные эякуляции, которые происходят во время сна без осознанной сексуальной стимуляции. Это естественная реакция организма на переполнение семенных пузырьков и повышенную сексуальную активность мозга во время сновидений.

Поллюции после 30: нормально ли это?

Да, это абсолютно нормально. Хотя поллюции чаще всего ассоциируются с подростковым возрастом, они могут происходить в любом возрасте. Организм каждого человека индивидуален, и частота поллюций зависит от множества факторов:

Сексуальная активность . При длительном воздержании организм может самостоятельно избавляться от избытка семенной жидкости.

. При длительном воздержании организм может самостоятельно избавляться от избытка семенной жидкости. Гормональный фон . Изменения уровня тестостерона могут влиять на частоту ночных эякуляций.

. Изменения уровня тестостерона могут влиять на частоту ночных эякуляций. Эмоциональное состояние. Стресс, тревога или, наоборот, яркие эмоциональные переживания могут повысить вероятность поллюций.





Когда стоит обратить внимание?

Хотя поллюции сами по себе не являются признаком патологии, важно прислушиваться к организму:

Боль или дискомфорт . Если после поллюции ощущается боль или жжение, это может быть признаком инфекции или воспаления.

. Если после поллюции ощущается боль или жжение, это может быть признаком инфекции или воспаления. Частые пробуждения . Если ночные эякуляции нарушают сон и приводят к хронической усталости.

. Если ночные эякуляции нарушают сон и приводят к хронической усталости. Психологический дискомфорт: Чувство стыда или беспокойства может влиять на качество жизни.

Что можно сделать?

Обсудить с врачом . Если есть сомнения или беспокойства, консультация с урологом или сексологом поможет найти ответы.

. Если есть сомнения или беспокойства, консультация с урологом или сексологом поможет найти ответы. Улучшить образ жизни. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание и снижение уровня стресса могут положительно повлиять на общее состояние здоровья.

Регулярная сексуальная активность. Это может снизить частоту поллюций за счет естественного освобождения семенной жидкости.





Поллюции после 30 лет – это нормальное физиологическое явление. Они свидетельствуют о том, что репродуктивное здоровье мужчины в порядке. При этом важно не стесняться обращаться к специалистам, если возникают вопросы или беспокойства.