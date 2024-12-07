Ночные сюрпризы: о чем говорят поллюции у мужчин старше 30?

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Когда мы слышим слово "поллюции", чаще всего на ум приходят юношеские годы и период полового созревания. Однако многие мужчины замечают, что ночные поллюции происходят и после 30 лет. Стоит ли беспокоиться и о чем это говорит?

Фото: Freepik.com

Что такое поллюции и почему они происходят?

Поллюции – это непроизвольные эякуляции, которые происходят во время сна без осознанной сексуальной стимуляции. Это естественная реакция организма на переполнение семенных пузырьков и повышенную сексуальную активность мозга во время сновидений.

Поллюции после 30: нормально ли это?

Да, это абсолютно нормально. Хотя поллюции чаще всего ассоциируются с подростковым возрастом, они могут происходить в любом возрасте. Организм каждого человека индивидуален, и частота поллюций зависит от множества факторов:

  • Сексуальная активность. При длительном воздержании организм может самостоятельно избавляться от избытка семенной жидкости.
  • Гормональный фон. Изменения уровня тестостерона могут влиять на частоту ночных эякуляций.
  • Эмоциональное состояние. Стресс, тревога или, наоборот, яркие эмоциональные переживания могут повысить вероятность поллюций.

Фото: Freepik.com

Когда стоит обратить внимание?

Хотя поллюции сами по себе не являются признаком патологии, важно прислушиваться к организму:

  • Боль или дискомфорт. Если после поллюции ощущается боль или жжение, это может быть признаком инфекции или воспаления.
  • Частые пробуждения. Если ночные эякуляции нарушают сон и приводят к хронической усталости.
  • Психологический дискомфорт: Чувство стыда или беспокойства может влиять на качество жизни.

Что можно сделать?

  • Обсудить с врачом. Если есть сомнения или беспокойства, консультация с урологом или сексологом поможет найти ответы.
  • Улучшить образ жизни. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание и снижение уровня стресса могут положительно повлиять на общее состояние здоровья.
  • Регулярная сексуальная активность. Это может снизить частоту поллюций за счет естественного освобождения семенной жидкости.

Фото: Freepik.com

Поллюции после 30 лет – это нормальное физиологическое явление. Они свидетельствуют о том, что репродуктивное здоровье мужчины в порядке. При этом важно не стесняться обращаться к специалистам, если возникают вопросы или беспокойства.

Евгений Елисеев

Редактор

 

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