10 ошибок, которые мы все совершаем в сексе (и как их исправить)

Секс – это одна из тех вещей, в которых никто не рождается экспертом. Мы учимся на своем опыте, партнерских предпочтениях и… ошибках. И ничего страшного в этом нет! Главное – замечать, что можно улучшить, и с легкостью исправлять недоразумения. Вот несколько типичных секс-ошибок, о которых стоит знать, чтобы получать от близости максимум удовольствия.

Миф про идеальное молчание

Почему-то многие считают, что в постели разговоры – это табу. Но, знаете ли, мысли читать никто не умеет. Если вы не обсуждаете свои желания, вы оба просто гадаете на кофейной гуще. И это не так романтично, как кажется.

Как исправить: начните с ненавязчивых разговоров вне спальни. Прямо во время секса можно шепотом направить партнера, намекнуть, что вам нравится, или предложить попробовать что-то новое.

Ложная уверенность в универсальности





"Если моей бывшей нравилось это, то и новой партнерше понравится". Эй, нет! Тела разные, желания разные, ощущения тоже. И применять одну технику на всех – это как пытаться накормить гостей только картошкой.

Как исправить: изучайте друг друга. Секс – это совместное приключение, где вы открываете новое вместе.

Пренебрежение прелюдией

Многие думают, что прелюдия – это факультатив. А зря! Без разогрева секс может быть механичным и скучным.

Как исправить: не спешите. Включите прелюдию в обязательную программу. Это может быть массаж, долгий поцелуй или любые ласки, которые нравятся обоим.

Игнорирование своих желаний

Часто мы сосредоточены на партнере и совсем забываем о себе. Итог: вместо взаимного удовольствия – напряжение и недосказанность.

Как исправить: помните, что ваши желания тоже важны. Секс – это про обоюдное удовольствие, а не марафон на выносливость.

Гонка за "идеальным" финалом



В голове сидит миф: без оргазма секс не удался. Это, конечно, не так. Гонка за "результатом" может испортить все удовольствие от процесса.



Как исправить: наслаждайтесь моментом. И помните, что секс – это не только физическое, но и эмоциональное удовольствие.

Недооценка спонтанности

Рутина – враг сексуальности. Когда вы занимаетесь сексом только по расписанию, это больше похоже на выполнение обязательств.

Как исправить: добавьте немного непредсказуемости. Спонтанность – отличный способ оживить интимную жизнь.

Табу на игрушки

Некоторые считают, что секс-игрушки – это "не для нас" или "странно". Но они могут добавить в интимную жизнь не только разнообразия, но и новые, неожиданные ощущения.

Как исправить: попробуйте вместе выбрать что-то, что заинтересует вас обоих.

Чрезмерная серьезность



Иногда мы слишком зациклены на том, чтобы все прошло идеально, и забываем, что секс – это радость и удовольствие.



Как исправить: не бойтесь смеяться, если что-то пошло не так. Это помогает снять напряжение и сближает.

Недостаток физической заботы

Секс – это не только про действие, но и про контакт. Иногда мы забываем про объятия, поцелуи и взгляд в глаза.

Как исправить: уделите внимание физической близости. Обнимайте друг друга, держитесь за руки – все это делает связь крепче.

Игнорирование близости после секса

Многие совершают ошибку, считая, что все заканчивается сразу после финала. На самом деле, моменты после секса не менее важны для укрепления эмоциональной связи.

Как исправить: не разбегайтесь сразу. Проведите время вместе, обнимитесь, поговорите.

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