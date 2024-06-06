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Четверг 6 июня

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4 типа женщин от которых бегут все мужчины - проверь себя!

4 типа женщин от которых бегут все мужчины - проверь себя!

Некоторых девушек противоположный пол обходит стороной. Вот в чем дело.

Мечтаешь о здоровых отношениях, полных романтики и любви, а достойный спутник все никак не встречается? Возможно, дело не в том, что с противоположным полом что-то не так. Часто причина кроется еще и в самой женщины. Женский журнал "Клео.ру" перечислил основные типажи, от которых мужчины бегут сломя голову.

Готовая проститьФото: freepik.com все


"Бьет – значит, любит", "Погуляет и вернется", "Изменяет, но возвращается-то ко мне" -  знакомы эти фразы? Тогда для вас есть плохие новости. Вы относитесь к первому типажу, от которого мужчины разбегаются в разные стороны. С таким настроем ни счастливых отношений, ни любви ждать не стоит. В первую очередь пора прекратить давать вытирать об себя ноги и начать уважать себя. 

Хорошая девочка

Та, что ради встречи с мужчиной готова нестись на другой конец города, едва ли заинтересует противоположный пол. Для отношений мужчины ищут интересные, сильные личности, которые живут насыщенной собственной жизнью. Девушки, готовые бросить все к ногам избранника, так и остаются одни в ожидании своего принца. 

Вечная жертва

Фото: freepik.com

Постоянно страдающая от несправедливости этого мира, может, и найдет себе ухажера, который на первых парах влюбленности захочет "спасти" девушку. Однако со временем постоянно жалующаяся на жизнь жертва надоедает. Многим представителям сильного пола нужна дама, которая, наоборот, будет их мотивировать. 

Избалованная принцесса

Зацикленные на себе красотки определенно пользуются спросом среди мужчин, вот только на длительные отношения сильный пол с таким типажом не хватает. Постоянные капризы, невероятные запросы рано или поздно вымотают даже самого решительного мужчину, и он сбежит от такой принцессы восвояси. 

6 июня 2024, 04:20
Фото:freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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