Вместе веселее: 5 секс-игрушек для двоих, которые разнообразят вашу жизнь

Когда дело касается интимной жизни, ограничения существуют только в голове. Секс-игрушки давно перестали быть чем-то сугубо "одиночным". Они отлично подходят для пар, добавляя свежие нотки и расширяя диапазон ощущений. Хотите немного разнообразия? Тогда пора взглянуть на мир игрушек, которые созданы для двоих.

Почему стоит попробовать?

Секс-игрушки в паре – это не про "что-то не так", а про "давайте сделаем еще круче". Они не заменяют, а дополняют, помогая исследовать новые грани удовольствия. Да и давайте честно, пробовать что-то новое вместе – это про доверие и близость.

Что выбрать и как использовать





Вибрационные кольца. Простой и универсальный вариант, который подходит как для новичков, так и для опытных. Надеваете его на основание пениса, и он усиливает ощущение к обоих. Плюс к этому – дополнительная стимуляция для партнерши благодаря вибрации. Пробуйте разный ритм и амплитуду: многие модели позволяют выбирать режимы.

Парные вибраторы. Это игрушки, которые одновременно стимулируют обоих партнеров. Самая популярная форма – U-образный вибратор. Одна его часть (которая побольше) стимулирует клитор, другая (тонкая и маленькая) – внутреннюю зону, а вибрации чувствуются и у мужчины. Такой гаджет отлично впишется в привычный сценарий.

Массажеры для тела. Большой плюс этих девайсов в их "многофункциональности". Начните с массажа спины или шеи, а затем позвольте игрушке открыть новые зоны наслаждения. Главное, не торопитесь – процесс исследования важнее результата.

Игрушки с дистанционным управлением. Многие современные гаджеты работают через приложение на смартфоне. Один из партнеров держит управление, другой отдается ощущениям. Это идеальный вариант для экспериментов, даже если вы в разных комнатах (или городах!).

Эрекционные помпы и стимуляторы простаты. Иногда мужчинам сложно решиться на использование таких игрушек, но стоит только попробовать – все сомнения исчезают. Главное – обсудить, что интересно обоим, и не бояться пробовать.

Как сделать все правильно?





Обсудите ожидания. Идея добавить игрушки в спальню может вызывать неловкость. Устройте вечер откровений и честно поговорите, что вас возбуждает. Выбирайте вместе. Пойдите в магазин или изучите ассортимент онлайн. Это может стать первым шагом в вашем новом совместном приключении. Используйте лубриканты. Они важны при использовании большинства игрушек, чтобы процесс был комфортным и приятным. Не стремитесь к идеалу. Не все будет идеально с первой попытки. Помните: это не экзамен, а игра.

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