Почему современные отношения часто заканчиваются разводом: мнение психолога

Cегодня одним из самых ярких социальных трендов является высокая динамика разводов и расставаний. Все больше мужчин и женщин выбирают разрыв отношений, все реже можно увидеть среди пар по-настоящему счастливые отношения. Что движет современными мужчинами и женщинами, когда они принимают решение о разводе? Можно и нужно ли менять эту динамику или это наша новая норма? Об этом читателям женского журнала "Клео.ру" рассказала GSR-специалист, психолог, мама троих детей Анной Бернуховой.

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Почему так много стало разводов? У такой динамики есть несколько причин, и все причины – внутренние, связанные с психическими процессами партнеров.

Отношения создаются в большей степени бессознательно, в опоре на прошлый опыт семьи, родовой системы, коллективного поля той страны и культуры, в которой человек живет. Кажется, что мы входим в отношения, потому что любим партнера, хотим жить счастливо. Но на длительной дистанции становится понятно, что это не так, и со временем проявляются истинные подсознательные мотивы партнеров, их слабые и незрелые зоны. Становится видно, что отношения нужны, чтобы, например, чувствовать защиту другого, скрашивать свое одиночество и потерянность, проявлять власть, получать признание. Тогда партнеры будут предъявлять друг другу требования и ожидания, возможности быть собой не будет, напряжение будет накапливаться и выльется в конфликт или разрыв.

Люди в отношениях не видят друг друга, а проецируют собственные внутренние сценарии контакта, которые были сформированы в их семье и родовой системе. Если посмотреть в прошлое, можно увидеть, что пары создавались, потому что так было проще выживать, этого требовала традиция или брак был выгоден семье. Брак по любви – это была крайне редкая история. Поэтому сейчас у нас отношения – это часто долженствования, требования, борьба за власть, эмоциональное истощение и усталость. Как любить друг друга, решать конфликты и оставаться вместе – такие сценарии в нашу психику обычно «не установлены». Многие успешные люди так и говорят: «Зачем мне партнер, мне и так хорошо!»

С этим можно работать. Потому что «хочешь идти быстро – иди один, хочешь идти далеко – иди вместе». Именно близкий долговременный контакт открывает наши глубокие ресурсы и потенциалы.

По этой теме у меня много запросов от клиентов. Отношения – базовая, очень важная для каждого часть жизни. Через отношения человек видит, какой он есть на самом деле, в них очень сложно что-то утаить, скрыть. Поэтому люди заинтересованы это менять, открывая собственные ресурсы и способность любить.

Почему часто именно женщины – инициаторы развода? У женщин есть особенность – их сила может приобретать как созидательный, так и разрушительный заряд. И, как это ни странно, в драме, в страдании часто есть особенный вкус для наших женщин. А спокойная мирная жизнь не так привлекательна, она воспринимается скучной, пресной. Как со здоровьем – когда оно есть, мы его не замечаем, а болезнь нас включает, заставляет что-то менять. Так и развод – в большинстве случаев он дает женщине мощный импульс к росту. То есть, чтобы включиться и начать расти, нужно порвать отношения. Так проявляются программы выживания, которые наработаны женщинами прошлого, когда они были вынуждены поднимать себя и детей в сложных обстоятельствах, потеряв любимых мужчин.

Единственная рекомендация – учиться управлять собой и своими чувствами, чтобы уметь принимать себя и мужчину, а не стремиться его переделать. Чувства женщин по отношению к своим мужчинам не имеют к мужчинам никакого отношения. Также и в обратную сторону. Поэтому нужно открываться себе, работать с собой, взрослеть. Человек со зрелой психикой построит здоровые отношения.