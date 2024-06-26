С этим сталкиваются все пары: 7 стадий в отношениях, через которые предстоит пройти

Одна из самых сложных задач – выстроить правильные, гармоничные отношения между мужчиной и женщиной. В момент злости и ссоры кажется, что все летит в тартарары и любовь уже не спасти. Однако чаще всего это кризис, пережив который отношения станут крепче, уверяют эксперты.

1. Конфетно-букетный период

У многих это выражение на слуху. Чаще всего так называют начало отношений. На самом деле так оно и есть. Конфетно-букетный период – это этап, когда влюбленные, словно в раю, не могут насладиться и надышаться друг другом. В это время избранник кажется идеальным и лишенным всяких недостатков.

2. Перенасыщение

Приход второго этапа отношений можно ощутить, как только партнер начнет казаться не таким уж и безупречным. В это время спадают розовые очки, и многие недостатки второй половинки вылезают наружу. Именно на этом этапе можно понять, что избранник не так уж и хорош, как казалось на первый взгляд.

3. Отвращение





Не самый приятный период, однако абсолютно все пары переживают его. В этот момент вы начинаете видеть человека таким, каков он есть, со всеми его изъянами. На этом этапе часть отношений завершается. Остальные начинают принимать друг друга со всеми минусами и плюсами.

4. Притирка

С начала первого свидания прошло уже какое-то время, и вы все еще вместе? Поздравляем! Вы прошли три первых этапа. В этот момент партнер может раздражать вас, а его привычки – злить. В этот период от обоих в паре потребуется терпение и желание принять возлюбленного полностью.

5. Уважение

Прожив вместе столько всего, наступает первый просвет – вы начинаете безоговорочно верить в любимого и доверять ему. Уважением пропитываются все отношения, и чувства становятся безусловными.

6. Дружба





Двое в абсолютно любых отношениях рано или поздно станут друг для друга не только любимыми людьми, но и преданными друзьями. На этом этапе происходит максимальное сближение.

7. Истинная любовь

Все, что было до этого этапа – симпатия, страсть, влечение. Только сейчас у вас наступает любовь – настоящая, искренняя, чистая.

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