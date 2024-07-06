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Суббота 6 июля

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Три мужских имени обладатели которых чаще других ходят налево: проверь своего

Три мужских имени обладатели которых чаще других ходят налево: проверь своего

Таролог рассказала, от каких мужчин не стоит ждать серьезности.

Имя, которое дано нам с рождения, определяет будущее человека. Кто-то благодаря своему имени будет счастлив в любви, кто-то достигнет успехов в карьере, другим же предначертано быть в вечной борьбе с самим собой. Таролог Марианна Абравитова считает, что по имени мужчины можно определить изменника, с которым не стоит рассчитывать на серьезные отношения.

Одним из главных ловеласов считается Александр. Именно представители этого имени – прирожденные охотники за женщинами. Причем Сашам даже не всегда нужны отношения или интим. В первую очередь они стремятся добиться расположения дамы и поставить еще один крестик в список не устоявших перед ним дам. Александры жаждут победы и признания, именно поэтому утаить свои интрижки у них никогда не получается. Мужчины, нареченные этим именем, сами расскажут всем вокруг о своих любовных похождениях.

Фото: freepik.com

Не менее любвеобилен и Игорь. Правда, в отличие от Александра, обладатель этого имени мастерски скрывает все свои похождения. Эти мужчины профессионально чувствуют женские слабости и, словно изворотливые змеи, подстраиваются под каждую даму индивидуально. Мало кто может устоять перед обаянием Игоря, а он и рад этим воспользоваться. Сам же любитель женщин способен крутить несколько романов на стороне и иметь параллельно две семьи – никто не узнает.

Третье место в списке любителей ходить налево занимает Сергей. В отличие от двух предыдущих представителей, этот мужчина просто любит охотиться и флиртовать. Изменять он, возможно, и не будет, но вот ни одну юбку не пропустит точно. Сергеи замечают женскую уникальность и умеют красиво рассказать о ней ее обладательнице. Если же Серёжа и решится на измену, то это будет не мимолетная интрижка, а серьезное чувство.

Ранее мы рассказывали о 7 стадиях отношений, которые предстоит пережить любой паре. 

6 июля 2024, 01:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Woman.ru✓ Надежный источник

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