Секс – плата женщин за брак?

В обществе существует такое утверждение, что брак — это плата мужчин за секс, а секс — это плата женщин за брак, но так ли это на самом деле?! Должны ли мы жертвовать своими эмоциями, жизненными установками, увлечениями ради другого человека?

Как найти оптимальную точку комфорта и не чувствовать себя жертвой в отношениях? И что же делать, если либидо достигло минимума?

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Любовь — чувство, которое воспринимается каждым из нас по-разному, но, несмотря на это, есть принципиально важные аспекты, позволяющие предотвратить катастрофу до ее возникновения.

Если вы вступаете в отношения с мужчиной и не чувствуете к нему никакого физического желания, не стоит тешить себя мыслями, что «вот поженимся — там все и изменится».

Поверьте, такое может случиться только с сказках. Да, возможно, вам понадобится пару месяцев, чтобы «распробовать друг друга», но не более. Мне приходилось наблюдать картину, когда пара на старте отношений не испытывала интимных привязанностей, потому как каждый думал, что вряд ли он/она подойдет по темпераменту в постели. Через несколько месяцев они рассказали, что такого потрясающего секса у них никогда не было.

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В другой истории пара, наоборот, с самого начала пыталась сложить интимную жизнь, но как женщина ни пыталась, чувства к партнеру так и не проснулись. Несколько лет пустого брака, и в итоге отношения распались.

Будущего мужа нужно хотеть как эмоционально, так и физически, иначе проблем не избежать.

Если же супруги на протяжении нескольких лет брака были счастливы, но через пять-десять лет (у всех по-разному) кто-то из партнеров почувствовал снижение либидо, это не повод обвинять друг друга во всех смертных грехах и грозиться подать на развод.

Снижение либидо происходит по ряду причин, таких как:

хронические заболевания;

прием контрацептивов и лекарств;

гормональные сбои;

вредные привычки;

продукты питания (сахар, кофеин, сыр, молоко);

личностный кризис, неприязнь к партнеру, депрессия, стресс.

При своевременном выявлении причины снижения либидо можно быстро восстановить сексуальный баланс пары.

Пересмотрите свой рацион питания, обратите внимание на афродизиаки, займитесь спортом, а если есть психологические проблемы — обратитесь к хорошему психологу. В некоторых случаях просто необходимо время и поддержка второй половинки.

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Как избежать сексуального перенасыщения

Запретные зоны. Нельзя позволять мужчине делать все, что ему захочется. В конечном итоге он просто перестанет с вами считаться. Постель — место для любви, где сценарий пишут двое.

Нельзя позволять мужчине делать все, что ему захочется. В конечном итоге он просто перестанет с вами считаться. Постель — место для любви, где сценарий пишут двое. Периоды воздержания. Сохранить здоровую интимную привязанность позволяют поездки в командировку, к родителям. Но помните, что они не должны затягиваться надолго, достаточно трех-пяти дней.

Сохранить здоровую интимную привязанность позволяют поездки в командировку, к родителям. Но помните, что они не должны затягиваться надолго, достаточно трех-пяти дней. Личное время, увлечения. Не стоит ущемлять личные интересы и проводить большую часть свободного времени с партнером. Позвольте мужчине решить все свои проблемы, пока вы читаете книгу, играете на пианино или занимаетесь йогой.

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Развивайтесь и совершенствуйтесь. Кто сказал, что посещать тренинги по сексуальному мастерству стыдно или не нужно? Уверена, что многие не знают, зачем нужен клитор, что такое вагинальный оргазм и почему все женщины так любят миссионерскую позу. Для полноценной сексуальной жизни стоит задуматься и о тренировке, речь идет не о фитнесе, как вы могли подумать. Тренировать нужно не только тело или память, но и интимные мышцы, от этого зависит качество секса и удовольствие обоих партнеров.

Как бы вы ни дорожили браком, но путь жертвы всегда плохо заканчивается. Если вы испытываете к партнеру неприязнь на протяжении долгого времени, стоит задуматься: нужно ли вообще находиться в капсуле нездоровых отношений? Вас раздражают его слова, прикосновения, вы не хотите спать в одной постели, испытываете постоянный стресс — в таком случае, важно разобраться в чем причина. Да, понять сложно, поэтому помощь специалиста в этот вопросе крайне важна. Если же чувства между вами по-прежнему теплые, вы дорожите друг другом, скучаете и стремитесь проводить время вместе, но не хотите интимной близости — значит, у вас просто сексуальное перенасыщение, и в таком случае план по спасению всегда есть.

Екатерина Федорова — психолог экстра-класса с многолетним опытом работы, ведущий секс-тренер Москвы, автор обучающих книг, провокационных тренингов и видео уроков.