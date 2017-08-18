Как повысить либидо, если пропал сексуальный аппетит

Как повысить сексуальное влечение? Эта тема интересует многих. По статистике, не испытывают регулярного сексуального желания около 20% мужчин и 35% женщин. Низкий уровень либидо нередко становится причиной ссор и разногласий в семейных отношениях. Оставлять такой вопрос открытым и надеяться, что однажды все само станет на свои места, — плохая идея. Это проблема, которая требует решения. Прежде всего необходимо понять, из-за чего снижается уровень сексуального влечения к партнеру.

Среди причин выделяют такие проблемы физиологического характера, как хронические заболевания, роды и послеродовая депрессия, возраст и менопауза, инфекционные заболевания половой системы, вагинизм, прием противозачаточных таблеток, вредные привычки.

Не стоит забывать и о влиянии таких психологических факторов, как постоянный стресс, напряженные отношения с партнером, низкая самооценка и кризис личности.

Тем не менее, не следует ставить знак равенства между понятиями «либидо» и «фригидность»: второе расстройство представляет собой полное отсутствие сексуального влечения и наблюдается лишь у 1% женщин.

Не нужно паниковать и мчаться в аптеку, если перечисленные симптомы знакомы не понаслышке. Для начала следует пересмотреть свой распорядок дня, рацион питания и разобраться в собственных эмоциях и сексуальных желаниях.

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Питание

То, что мы едим, непосредственно влияет на то, как мы выглядим. Но не все знают, что есть продукты, употребление которых негативно сказывается на нашем либидо.

Что вычеркнуть из ежедневного меню, чтобы не потерять сексуальный аппетит?

Сахар. Любите сладкое? Помните, что глюкоза в среднем на 20% понижает уровень тестостерона.

Любите сладкое? Помните, что глюкоза в среднем на 20% понижает уровень тестостерона. Кофеин также практически до нуля снижает тестостерон в крови. Чтобы не нанести вред сексуальной деятельности, следует ограничиться двумя чашками кофе в день.

Газированные напитки. Посмотрите состав газировки. Это ли не повод от нее отказаться или, как минимум, ограничить ее потребление? Содержащаяся в газированных напитках угольная кислота окисляет организм, а отрицательные свойства сахара и кофеина уже описаны выше.

Посмотрите состав газировки. Это ли не повод от нее отказаться или, как минимум, ограничить ее потребление? Содержащаяся в газированных напитках угольная кислота окисляет организм, а отрицательные свойства сахара и кофеина уже описаны выше. Соль и продукты с высоким содержанием натрия представляют особую опасность для мужского здоровья. Из-за избытка натрия у мужчин происходит резкое падение гормонального уровня и повышается риск высокого артериального давления, что, в свою очередь, уменьшает приток крови к половым органам.

представляют особую опасность для мужского здоровья. Из-за избытка натрия у мужчин происходит резкое падение гормонального уровня и повышается риск высокого артериального давления, что, в свою очередь, уменьшает приток крови к половым органам. Молочные продукты. К их употреблению нужно относиться не менее внимательно. Продукты из молока (сыр, творог, молоко, кефир, сливочное масло и т. д.) негативно сказываются на уровне тестостерона и эстрогена из-за содержания синтетических гормонов.

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Алкоголь — причина резкого скачка тестостерона, который вскоре так же стремительно падает. Если вы все же оказались перед выбором, то отдайте предпочтение не крепким напиткам, а бокалу красного вина — оно способствует расширению кровеносных сосудов и обеспечит основным зонам возбуждения приток крови.

Что добавить в свой рацион питания, чтобы усилить либидо?

Морепродукты содержат жирные кислоты, благодаря чему повышают сексуальное возбуждение.

содержат жирные кислоты, благодаря чему повышают сексуальное возбуждение. Пряности — сильнейшие афродизиаки, усиливающие половое влечение и способствующие выработке гормонов. Популярные пряности, пробуждающие чувственность: имбирь, корица, мускатный орех, сельдерей, ваниль, кардамон.

сильнейшие афродизиаки, усиливающие половое влечение и способствующие выработке гормонов. Популярные пряности, пробуждающие чувственность: имбирь, корица, мускатный орех, сельдерей, ваниль, кардамон. Мед. Благодаря витаминам группы В, содержащимся в его составе, в крови происходит рост уровня тестостерона и эстрогена.

Благодаря витаминам группы В, содержащимся в его составе, в крови происходит рост уровня тестостерона и эстрогена. Черный шоколад не только вкусный, но и полезный: он способен вырабатывать гормон счастья и обеспечивать повышение либидо. Существует даже особый шоколад, содержащий в своем составе сильнодействующие афродизиаки и исключительно натуральные компоненты. Такое лакомство обеспечит незабываемое удовольствие во время оргазма и стойкую эрекцию у вашего партнера.

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Орехи и семечки — сильные эрогенные стимуляторы и источник полезных элементов, которые повышают либидо как у женщин, так и у мужчин.

сильные эрогенные стимуляторы и источник полезных элементов, которые повышают либидо как у женщин, так и у мужчин. Авокадо богато содержанием витамина Е и жирных кислот, стимулирующих выработку половых гормонов и улучшающих кровообращение.

Масла и другие препараты

С древних времен натуральные эфирные масла считали «эликсирами любви», естественными афродизиаками. Улучшить настроение и повысить сексуальное желание поможет масло сандалового дерева, расслабиться и получить максимально приятные ощущения — ароматы ванили, апельсина и женьшеня, корицы и пачули. Пчелиное маточное молочко — мощный биологический стимулятор, богатый цинком, — рекомендуют использовать не только при пониженном либидо, но даже при фригидности и эректильной дисфункции.

Адаптогены

Растительные препараты, такие как родиола розовая, элеутерококк, женьшень, кордицепс, известны своими полезными свойствами: они тонизируют, улучшают физическую и умственную деятельность, а также пробуждают сексуальное влечение. Чтобы средства не оказали негативного воздействия на здоровье, перед началом их использования необходимо получить консультацию специалиста.

Активный образ жизни

Низкое либидо может быть обусловлено отсутствием активности и движения. Спорт и тренировки — залог сексуального здоровья и красоты. Йога усиливает генитальный кровоток, тем самым способствуя оргазму. Аналогичным образом работают и силовые упражнения, вместе с тем улучшая настроение и процесс возбуждения.

Занятия, направленные на совершенствование собственного тела, помогут достичь уверенности в себе, повысить самооценку, избавиться от комплексов и почувствовать себя желанной.

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Взаимоотношения и психологическое состояние

Одним из ключевых факторов, влияющих на снижение сексуального влечения, является психологическое состояние — то, как женщина и мужчина ощущают себя друг с другом и что испытывают, находясь вместе.

Жертвуя своими чувствами ради наслаждения партнера, нельзя забывать, что однажды это может стать для вас нормой. Сегодня вы не испытаете оргазм, но завтра все получится? Не стоит надеяться, что в следующий раз партнер поймет вас на интуитивном уровне и воплотит в реальность эротические фантазии, о которых вы втайне мечтаете. Учитесь разговаривать с мужчиной и делиться сексуальными предпочтениями, чтобы в дальнейшем не вводить его в заблуждение своим немым укором и недовольным видом. Перед этим важно самой изучить свое тело «от» и «до» — что и в каких точках доставляет удовольствие, какова желаемая продолжительность прелюдии, в какой обстановке приятно находиться.

Есть множество советов и методик, позволяющих познать себя и восстановить гармонию в общении с партнером: эротический массаж, упражнения для укрепления интимных мышц, танцы и др. Исправить интимную сторону взаимоотношений гораздо проще, если между вами — искренние чувства, любовь и взаимное притяжение.