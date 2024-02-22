Разнообразить сексуальную жизнь: шесть советов для женщин

Многие пары в какой-то момент неожиданно оказываются в ситуации, когда интимная близость с любимым человеком практически перестает интересовать. Даже те, кто в начале отношений практически все время проводили в постели, внезапно перегорают. Это абсолютно нормально для человеческого организма, однако может негативно сказаться на отношениях в целом. Женский журнал «Клео.ру» делится советами, которые помогут снова разжечь огонь между влюбленными.





Прелюдии очень важны



Попробуйте секс по телефону

Устройте романтический ужин

Попробуйте ролевые игры

Посмотрите вместе эротические фильмы



Поменяйте локацию

В первую очередь, откажитесь от мысли, что секс – это набор простых действий. Чем больше игры в интимных отношениях, тем лучше. Непосредственное соитие должно быть завершающим этапом полового акта, а не его основой. Крайне важно достаточное количество времени уделять прелюдиям. Именно этот этап позволяет достичь максимального возбуждения, а значит получить очень яркую разрядку непосредственно во время физического контакта.Для того чтобы внести перчинку в отношения, пробуйте новое. Например, вашему партнеру может понравиться секс по телефону. Говорить о своих желаниях с глазу на глаз не всегда удобно. Многие люди просто стесняются таких откровенных разговоров. А вот написать горячую СМСку значительно проще. Можете красочно описать мужчине, что безумно соскучились по нему и его телу. Будьте уверены, вечером молодой человек помчится домой окрыленным.Вспомните, как проводили время, когда только начали встречаться. Свидания, романтические ужины – все это дарило вам радость и ощущение близости. Пригласите молодого человека в ресторан и наденьте свое лучшее платье, пусть вспомнит, что он чувствовал, когда влюбился. Это поможет освежить отношения. Во время романтического ужина флиртуйте и кокетничайте, пусть все, о чем в этот момент будет думать мужчина – как бы поскорее затащить вас домой.Не стесняйтесь использовать в сексуальной жизни всевозможные игрушки. Попробуйте устроить с любимым мужчиной ролевую игру. Может быть он давно мечтал переспать с учительницей, медсестрой или официанткой. Хорошенько загримируйтесь и воплотите сексуальную фантазию благоверного в жизнь. Такое разнообразие укрепит ваши отношения и прогонит из головы даже намек на мысль об измене.Если чувствуете, что былой запал куда-то пропал, попробуйте разгорячить друг друга с помощью фильмов для взрослых. Подобное зрелище может привести вашего любимого мужчину в состояние безумного возбуждения, а тот факт, что вы не только не осуждаете его желание подглядеть за другими, но и готовы составить компанию, сблизит вас. Кроме того, эротические фильмы могут подсказать новые позы для занятия любовью.Для того чтобы жизнь была ярче и разнообразнее, больше путешествуйте и старайтесь вести активный образ жизни. Привычная спальня может надоесть, хорошей идеей будет снять гостиницу и предаться там любви. Смена локации часто приводит к тому, что чувства освежаются и появляется больше желания отдаваться друг другу. Самое главное, не замалчивать проблему и не пускать ситуацию на самотек. Интимная жизнь – очень важная часть гармоничных отношений, над ней тоже нужно работать.