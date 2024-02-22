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Разнообразить сексуальную жизнь: шесть советов для женщин

Разнообразить сексуальную жизнь: шесть советов для женщин

Первая страсть может быстро утихнуть

Многие пары в какой-то момент неожиданно оказываются в ситуации, когда интимная близость с любимым человеком практически перестает интересовать. Даже те, кто в начале отношений практически все время проводили в постели, внезапно перегорают. Это абсолютно нормально для человеческого организма, однако может негативно сказаться на отношениях в целом. Женский журнал «Клео.ру» делится советами, которые помогут снова разжечь огонь между влюбленными.

Прелюдии очень важны


В первую очередь, откажитесь от мысли, что секс – это набор простых действий. Чем больше игры в интимных отношениях, тем лучше. Непосредственное соитие должно быть завершающим этапом полового акта, а не его основой. Крайне важно достаточное количество времени уделять прелюдиям. Именно этот этап позволяет достичь максимального возбуждения, а значит получить очень яркую разрядку непосредственно во время физического контакта.


Попробуйте секс по телефону


Для того чтобы внести перчинку в отношения, пробуйте новое. Например, вашему партнеру может понравиться секс по телефону. Говорить о своих желаниях с глазу на глаз не всегда удобно. Многие люди просто стесняются таких откровенных разговоров. А вот написать горячую СМСку значительно проще. Можете красочно описать мужчине, что безумно соскучились по нему и его телу. Будьте уверены, вечером молодой человек помчится домой окрыленным.

Устройте романтический ужин


Вспомните, как проводили время, когда только начали встречаться. Свидания, романтические ужины – все это дарило вам радость и ощущение близости. Пригласите молодого человека в ресторан и наденьте свое лучшее платье, пусть вспомнит, что он чувствовал, когда влюбился. Это поможет освежить отношения. Во время романтического ужина флиртуйте и кокетничайте, пусть все, о чем в этот момент будет думать мужчина – как бы поскорее затащить вас домой.

Попробуйте ролевые игры


Не стесняйтесь использовать в сексуальной жизни всевозможные игрушки. Попробуйте устроить с любимым мужчиной ролевую игру. Может быть он давно мечтал переспать с учительницей, медсестрой или официанткой. Хорошенько загримируйтесь и воплотите сексуальную фантазию благоверного в жизнь. Такое разнообразие укрепит ваши отношения и прогонит из головы даже намек на мысль об измене.

Посмотрите вместе эротические фильмы


Если чувствуете, что былой запал куда-то пропал, попробуйте разгорячить друг друга с помощью фильмов для взрослых. Подобное зрелище может привести вашего любимого мужчину в состояние безумного возбуждения, а тот факт, что вы не только не осуждаете его желание подглядеть за другими, но и готовы составить компанию, сблизит вас. Кроме того, эротические фильмы могут подсказать новые позы для занятия любовью.


Поменяйте локацию


Для того чтобы жизнь была ярче и разнообразнее, больше путешествуйте и старайтесь вести активный образ жизни. Привычная спальня может надоесть, хорошей идеей будет снять гостиницу и предаться там любви. Смена локации часто приводит к тому, что чувства освежаются и появляется больше желания отдаваться друг другу. Самое главное, не замалчивать проблему и не пускать ситуацию на самотек. Интимная жизнь – очень важная часть гармоничных отношений, над ней тоже нужно работать.

22 февраля 2024, 20:47
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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