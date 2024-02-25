Игра вдолгую: как сохранить любовь на десятилетия

Каждый человек мечтает найти вторую половинку, которая будет поддерживать и в горести, и в радости. Никакие богатства мира не сравнятся с теплом, которое испытываешь, когда находишься рядом с любимым и любящим человеком. К сожалению, часто яркие чувства не идут дальше страстных прорывов. Но сохранить любовь на десятилетия все же можно. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, что нужно делать, чтобы и через 30 лет с теплом смотреть на любимого человека и видеть ответный любящий взгляд.





Бесконечные беседы



Постоянный тактильный контакт

Полное погружение в дела партнера

Хобби на двоих



Нет осуждению



Ритуалы

Очень важно много разговаривать. На начальном этапе отношений влюбленные способны часами болтать по телефону или до утра просиживать в кафе. К сожалению, такое редко можно встретить в долго живущих в браке парах. Заведите привычку созваниваться во время рабочего дня. Буквально пары слов достаточно, чтобы поддерживать связь, пока вы далеко друг от друга. Семейные вечера не должны заканчиваться безмолвным просмотром фильма. Старайтесь вместе ужинать или пить чай и в это время поинтересуйтесь у партнера, как прошел его день.Многие исследования подтверждают, что простые объятия самым благотворным образом влияют на эмоциональное состояние человека и даже здоровье. Очень важно сохранять постоянный тактильный контакт с любимым человеком. Не стесняйтесь присесть к мужу на коленки, погладить его руку, шею, поцеловать за ухом, потрепать по волосам. Во время совместного просмотра фильмов будьте как можно ближе, обнимите мужчину и положите голову ему на плечо.Люди, которые долгое время живут вместе, постепенно превращаются в одно целое. Проявляйте интерес ко всему, что происходит в жизни любимого мужчины. Вы не то чтобы должны заменить ему мать, но любовь должна быть такой же сильной, а интерес к его личности бесконечным. Конечно, это должно быть взаимно. Старайтесь почаще делиться интересными историями из вашей жизни.Одним из секретов долгосрочных отношений является наличие совместных хобби. Если изначально их не было, постарайтесь подобрать занятие, которое нравится вам обоим. Это может быть катание на коньках, лыжах, сноуборде. Попробуйте ходить вместе в спортивный зал, на плавание. Подберите какую-то активность, которая нравится обоим.Многие пары, которым удалось прожить в любви несколько десятилетий, отмечают, что их секрет заключается в безграничном доверии и отсутствии осуждения. Когда люди становятся единым целым, они перестают оценивать поступки партнера с точки зрения поиска в них несовершенств. Акцентируйте все внимание на том, что любите и цените в супруге. Учите такому же подходу благоверного.Еще одна важная составляющая – совместные ритуалы. Вы можете утвердить «Вечер пиццы», «День похода в ресторан или кино», «Рыбный день», «День активного занятия спортом» и так далее. Когда в семье появляются ритуалы, она становится крепче. Вы создаете свой отдельный мир, в котором есть только вы и безграничная любовь.