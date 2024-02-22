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Как бросить мужчину, который вас любит: пять смягчающих приемов

Как бросить мужчину, который вас любит: пять смягчающих приемов

Любовь всегда должна быть взаимной

Когда мы начинаем новые отношения, всегда хочется, чтобы вызвавший чувства партнер оказался тем самым единственным, который разделит с вами всю жизнь. Однако, к сожалению, часто бывает, что со временем отношения заходят в тупик и никаких перспектив их продолжения нет. Если вы чувствуете, что окончательно разлюбили молодого человека, а он продолжает испытывать к вам романтические чувства, нужно постараться максимально сгладить болезненное расставание. Женский журнал «Клео.ру» делится приемами, которые помогут смягчить разрыв отношений.


Не уходить по-английски


В первую очередь, никогда не уходите по-английски, молча хлопнув дверью и исчезнув. Какое-то время вы были счастливы рядом с молодым человеком и должны с уважением относиться к его чувствам. Молчаливое исчезновение – самое ужасное, что можно придумать при крушении союза. Так делать нельзя. Когда окончательно приняли решение, вызовите парня на откровенный разговор и честно объяснитесь.


Взять на себя часть вины


Даже если он полностью виноват в том, что ваше сердце охладело, не стоит сыпать претензиями. Возьмите на себя часть ответственности. Заявления в духе «Ты недостаточно хорош для меня», «Ты все разрушил», «Ты потерял мое уважение» могут нанести молодому человеку глубокую душевную травму. Лучше в качестве причины назвать что-то более-менее нейтральное. Помните, что парню и так тяжело терять вас, раз у него не пропали чувства. Постарайтесь максимально подсластить горькую пилюлю.

Встретиться на нейтральной территории


Важно правильно выбрать место для рокового разговора. Лучше встретиться на нейтральной территории. Диалог в общественном месте проще выстроить, так как обоим придется держать себя в руках. Дома у парня может начаться истерика, или он решит проявить агрессию, или будет слишком настойчиво пытаться вас обнять. В любом случае, главное, чтобы вы были в безопасности. Так что назначайте встречу в каком-нибудь кафе или торговом центре.

Дать хорошую оценку совместной жизни


Очень важно, чтобы молодой человек понял, как сильно вы цените пережитый с ним опыт. Чтобы у парня не сформировались комплексы, постарайтесь максимально позитивно подвести итоги завершающихся отношений. Не стоит использовать расставание как способ потешить собственное самолюбие и сделать больно бывшему партнеру. Как бы там ни было, какое-то время вы были счастливы вместе. Это нужно уважать и ценить.

Объяснить позитивные стороны расставания


Также постарайтесь донести до молодого человека, что разрыв отношений позитивным образом скажется на ваших жизнях. Раз вы решили разойтись, значит союз в любом случае был обречен. Возможно, вы по-разному смотрите на жизнь, не сходитесь характерами, ставите перед собой противоположные цели и так далее. Напомните, что счастье можно обрести только во взаимной любви и уважении. Пожелайте молодому человеку найти подходящего партнера и создать крепкую семью. Старайтесь быть максимально мягкой и позитивной.

22 февраля 2024, 19:32
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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