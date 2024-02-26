Подготовка к первому свиданию: полезные советы для женщин

Первое свидание – всегда очень волнительное событие. Никто не знает, к чему оно приведет. Возможно, спустя годы вы с любимым человеком будете с улыбкой вспоминать этот день и делиться первыми впечатлениями. А быть может через месяц уже и не вспомните имя мужчины, с которым целый час проболтали в кафе. Как бы там ни было, к первому свиданию лучше отнестись ответственно и заранее подготовиться. На что стоит обратить внимание в первую очередь, рассказывает женский журнал «Клео.ру».





Гляньте прогноз погоды

Подберите правильный наряд



Проведите работу над страхами



Продумайте темы для разговоров

Всегда оставайтесь собой

Перед тем, как покидать жилище в надежде обрести нового возлюбленного, обязательно посмотрите прогноз погоды. Если на улице сильный ветер, ваша идеальная укладка мгновенно превратится в безобразное гнездо на голове. Мощный ливень может свести на нет старательные манипуляции с косметикой. В любом случае, первое свидание лучше назначать в закрытом помещении. Погода очень переменчива и даже во время прогулки в парке летом неожиданно может хлынуть дождь. В такой ситуации вы будете больше думать о том, насколько сильно растеклась тушь, а не о собеседнике.Очень важно правильно выбрать одежду для долгожданного рандеву. В первую очередь, мужчина не должен догадаться, что оно именно «долгожданное». Если на первое свидание вы наденете ваше лучшее платье цвета фуксия, то, скорее всего, будете выглядеть странновато. Отлично подойдет строгий, но женственный офисный стиль. Красивый пиджак и юбка подчеркнут вашу фигуру, добавят вашей персоне значимость и покажут парню, что вы деловая штучка, у которой нет времени на праздный флирт.Перед тем, как отправиться на свидание, важно провести своего рода работу над страхами. Часто и мужчины, и женщины боятся выглядеть глупо и разочаровать собеседника. Для того чтобы успокоить нервы, можете заранее продумать самый худший из всех возможных сценарий развития событий. Представьте, что будете чувствовать, если незнакомец вам нахамит или скажет глупость. Заранее продумайте, с каким выражением лица будете при необходимости стремительно покидать место встречи. Лучше всего – непроницаемое лицо и лишенная эмоций улыбка. Если вам попадется хам, не стоит тратить на него нервы.Иногда диалог даже с незнакомыми людьми строится, как по маслу. Но так бывает далеко не всегда, так что лучше заранее продумать темы для разговоров. Возможно, у вас окажутся общие хобби или вы любите путешествовать по одним и тем же странам. Гляньте интересные выставки в вашем городе. Обсуждение подобных мероприятий плавно может перейти в договоренность провести второе свидание в галерее или музее.Самое главное правило – будьте собой. Не стоит пытаться искусственно понравиться человеку. Совершенных людей не бывает. Если вы влюбитесь, то примите человека со всеми его плюсами и минусами. Так что не стоит вести себя наиграно и пускать пыль в глаза. Это всегда заметно и создает неприятное впечатление о собеседнике. Не бойтесь искренне смеяться или признавать, что чего-то не знаете. Легкое, искреннее общение всегда располагает к себе.