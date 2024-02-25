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Четверг 7 марта

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Как вернуть желание заниматься сексом: почему падает либидо

Как вернуть желание заниматься сексом: почему падает либидо

Отношения нередко теряют яркость и страсть

Супруги, которые долгое время состоят в браке, в какой-то момент могут столкнуться с практически полным отсутствием интимной жизни. Часто представительницы прекрасного пола чувствуют, что совсем не хотят отдаваться любимому мужчине. Разумеется, отсутствие близости может привести к появлению серьезных проблем в паре. Как разобраться с деликатной проблемой, рассказывает женский журнал «Клео.ру».

Почему пропадает желание заниматься сексом


В первую очередь, нужно понять, почему в сексуальной сфере начались проблемы. Часто это может объясняться чисто медицинскими показаниями. Например, девушка недавно родила или принимает противозачаточные таблетки, которые сильно влияют на гормональный фон. В таком случае нужно обговорить проблему с лечащим гинекологом и проверить состояние здоровья, а также гормональный фон.

Распространенными причинами снижения либидо являются и психологические заморочки. Например, девушка перестала чувствовать себя сексуально привлекательной, набрав лишние килограммы. Отсутствие сексуальной жизни может объясняться тем, что отношения немного приелись обоим. Также полностью раскрепощаться и отдаваться партнеру сложно, если находишься в стрессовом или депрессивном состоянии. Впрочем, нерешаемых проблем не бывает. Главное – ответственно подойти к задаче снова сделать вашу сексуальную жизнь активной.

Как принять свое тело


Если проблема в том, что девушка разлюбила себя, нужно научиться принимать собственное тело. Возможно, оно немного изменилось после родов или с возрастом. Нужно помнить, что вы всегда остаетесь женщиной и притягательны для представителей противоположного пола. При этом, разумеется, нельзя себя запускать. Если чувствуете, что лишние тортики и шоколадки активно откладываются на ваших бедрах и животе – пора на диету. Спорт и в целом активный образ жизни также способствуют раскрепощению сексуальной энергии. Спорт всегда очень важен, так как помогает укрепить здоровье, сохранить красоту и держать себя в тонусе.

Как справиться с тревогой перед половым актом


Если перед приближением близости вы постоянно чувствуете нервозность и тревогу, возможно проблема в том, что ваши отношения с любимым человеком испортились. Тогда нужно вызвать его на откровенный разговор. Не стоит сыпать претензиями в стиле «Ты меня разлюбил», «Ты не обращаешь на меня внимание», «Ты стал холоден» и так далее. В охлаждении отношений обычно виноваты оба, так что ответственность придется делить на двоих. Откровенно поговорите с любимым и придумайте совместный выход из ситуации. Возможно, какие-то моменты обижают мужчину или вас, это нужно обговорить.


Как развеять скуку в отношениях


Также велика вероятность, что никаких особенных проблем в вашей паре нет, просто обоих затянула рутина, которая заставляет скучать. Для того чтобы освежить отношения, найдите какое-то совместное и приятное обоим занятие. Отличным вариантом будет, если вы вместе с любимым пойдете в спортивный зал или бассейн. Возможно, вам понравится кататься на сноуборде, лыжах или коньках. В любом случае такие активности объединяют, что самым благоприятным образом скажется на сексуальной жизни.

Как бороться с отсутствием оргазмов


А если вы не хотите заниматься сексом, потому что перестали или никогда не получали удовольствие, не стоит молчать об этом. Все женщины разные, так что мужчины нуждаются в подсказках. Расскажите любимому, какие прикосновения заставляют вас трепетать. Не стоит стесняться обсуждать подобные темы. Поверьте, молодой человек сам будет на седьмом небе от счастья, когда сможет довести вас до высшего пика наслаждения.

25 февраля 2024, 14:16
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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