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Четверг 7 марта

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Партнер оказался в трудной ситуации: как правильно поддержать и что делать не нужно

Партнер оказался в трудной ситуации: как правильно поддержать и что делать не нужно

Ошибочное поведение может ухудшить ситуацию

Семья, как и пара, при нормальном, здоровом развитии отношений рассматривается как единое целое. Каждый партнер хочет видеть в своем любимом надежного человека, который умеет поддержать в сложной ситуации, и облегчит страдания, если произойдет беда. К сожалению, иногда мы не знаем, как правильно поступить, и в стремлении поддержать любимого допускаем ошибки, которые только усугубляют ситуацию. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как следует поддерживать любимого человека, а какие действия осуществлять не стоит.

Укор: «Я же тебе говорила!»


Многим девушкам (да и всем людям) свойственно думать, что только их видение мира является правдой в последней инстанции. А если происходит неприятное событие, о котором она предупреждала заранее, пиши пропало. Запомните, худшее, что можно сказать расстроенному человеку: «А я же говорила!». Это не только усиливает страдания партнера, но и отталкивает его от вас, появляется желание ничего вам не рассказывать, замкнуться в себе и самостоятельно переживать последствия тяжелой ситуации.


Попытка вмешаться в ситуацию


Некоторые женщины в порыве желания облегчить переживания любимого человека готовы на необдуманные поступки. Например, им может прийти в голову вмешаться в произошедшее. Очевидно, что в ряде случаев такие действия только ухудшают ситуацию. Женщина, которая неожиданно начнет названивать друзьям или коллегам благоверного, с которыми у него произошел конфликт, будет похожа на полусумасшедшую мамочку, бегающую по школе и обвиняющую других детей в неудачах своего сыночка. Для мужчины такое развитие событий будет унизительным, оба окажутся в глупом положении. Не стоит пытаться решить проблемы благоверного, не обсудив с ним конкретные шаги. Вами будут руководить добрые намерения, но в итоге может случиться катастрофа.


Умаление проблемы


Также нельзя обесценивать трудности, с которыми столкнулся любимый человек. Если он считает произошедшее достойным того, чтобы пожаловаться вам и переживать, не пытайтесь умалить проблему. Фразы в духе «Ничего страшного не произошло», «Главное, что никто не умер», «Подумаешь, здесь и переживать не из-за чего», – опять же оттолкнут от вас человека. Если мужчина переживает, значит на то есть причины.

Излишняя нежность


Напротив, гипертрофировать ситуацию тоже не стоит. Излишняя эмоциональность в момент, когда от вас ждут поддержку, может быть воспринята неправильно. Не стоит слишком явно сюсюкаться с человеком, гладить его по головке и обещать во всем разобраться. Такая сцена напоминает общение матери с сыном и вряд ли воодушевит взрослого мужчину. В первую очередь, в женщине он хочет видеть достойного партнера.


Как правильно поддержать мужчину


Не забывайте, что мужчины и женщины по-разному относятся к проблемным ситуациям. Девушкам часто важна сама возможность пожаловаться. Им свойственно преувеличивать проблему и доставляет удовольствие детально обсуждать ее нюансы. Мужчина же, если говорит о трудностях, то в первую очередь, хочет их решить. Для того чтобы помочь любимому справиться со сложной ситуацией, детально обговорите произошедшее, подойдите к проблеме со всей серьезностью и в спокойной атмосфере постарайтесь найти подходящие пути решения. Относитесь к трудностям любимого, как к задаче на работе – лишние эмоции не нужны. Главное – это решить проблему.

26 февраля 2024, 12:38
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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