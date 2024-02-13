Мужчина не хочет признавать свои ошибки в отношениях: что делать

Гармоничные, полные понимания отношения с любимым человеком – залог счастливой жизни. Люди так стремятся обрести пару, потому что только в союзе можно полностью реализоваться, почувствовать свою ценность и важность. К сожалению, отношения между мужчинами и женщинами часто выстраиваются не так легко и радужно, как хотелось бы. Большой проблемой является неумение многих мужчин работать над собой и отношениями. Что делать, если ваш благоверный отказывается признавать очевидные ошибки, рассказывает женский журнал «Клео.ру».





Дать время



Объяснить свои переживания



Молча выслушать

Хвалить

Найти компромисс

В первую очередь, нужно дать представителю сильной половины человечества время на то, чтобы остыть. Если он совершил серьезный проступок, не стоит сразу пытаться его покарать, опустить на колени и так далее. Скорее всего, вы нарветесь на еще большую грубость. Сделайте паузу, пусть эмоции мужчины стихнут, и он вернется в стабильное психологическое состояние.Затем нужно в спокойном режиме расписать, какие конкретно эмоции вы испытываете, когда ваш молодой человек совершает «преступные» действия. Диалог нужно строить не в формате «Да как ты мог», «Ты поступил как мерзавец», «Это самый подлый поступок» и так далее. Говорите только о том, что чувствуете. Например, «Мне очень обидно, что ты так поступил», «Я испытываю разочарование, мне очень больно», «В такие моменты у меня земля уходит из-под ног» и так далее.Потом следует попросить мужчину объяснить, что привело к случившемуся, возможно, у него есть какие-то серьезные претензии к вам. Важно слушать молча, не перебивая и не пытаясь прокомментировать каждую сказанную фразу. Только тогда вы сможете нащупать корень проблемы.Когда мужчина пойдет на диалог, а может быть и извинится, обязательно похвалите его. Можете подчеркнуть, что очень рады возможности спокойно обсуждать все проблемные вопросы. Мол, у вас камень с души упал, когда вы наконец-то хотя бы поговорили. Таким образом у мужчины сформируется ассоциация с тем, что разговор по душам очень вас радует, и за это он будет награжден похвалой.Разобравшись в причинах проблемы, постарайтесь найти компромисс. Не пытайтесь навязать мужчине свою собственную точку зрения. Возьмите на себя часть ответственности за случившееся и попробуйте разработать общую стратегию, чтобы подобное не повторялось. Отношения – это совместная работа над собой и друг другом.