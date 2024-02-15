Стоит ли возвращаться к бывшему: шесть вопросов помогут принять правильное решение

После того, как союз с любимым человеком потерпел крах, всегда приходит чувство тоски и даже отчаяния. Это связано с тем, что за прожитое вместе время был сформирован определенный стиль жизни, который во многом оказался завязан на второй половинке. Часто люди сильно переживают из-за расставания потому, что в первое время не знают, как теперь жить. Раньше вы все делали вместе, а теперь оказались в одиночестве. В таком случае нужно просто переждать и успокоиться. Но иногда влюбленные действительно совершают ошибку, расставшись. Тогда можно попробовать начать все заново. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как не ошибиться в этой сложной ситуации. Нужно задать себе шесть вопросов, которые помогут принять правильное решение.



Почему появилось желание вернуться?

В первую очередь, определите, почему появилось желание вернуться к бывшему. Если такие мысли блуждают в голове от скуки или незнания, чем себя занять – это ложный вызов. Любимый человек нужен не для того, чтобы вместе убивать время. Вас должны связывать общие планы на будущее, а не банальное желание иметь кого-то под боком. Если же после того, как негатив ушел, вы понимаете, что именно с этим мужчиной можно строить семью, вы одинаково смотрите на основополагающие жизненные вопросы и чувствовали себя счастливой рядом с ним, дайте парню второй шанс. Каждый может оступиться, а иногда чувства просто нужно освежить.

Сумел ли мужчина измениться?

При этом важно, чтобы проблема, из-за которой вы разошлись, была решена. Следует понять, сумел ли молодой человек измениться. Вызовите парня на откровенный разговор и детально обсудите проблему, из-за которой вы разошлись. Часто расставание становится своего рода катарсисом, который позволяет пересмотреть собственное отношение к жизни и сделать работу над ошибками.





Вы готовы забыть все плохое?

Мужчина привлекает вас в сексуальном плане?

Вы заглядываетесь на других мужчин?

Чувства между вами стали сильнее?

Перед тем, как принимать решение о возобновлении отношений, хорошенько подумайте, готовы ли вы забыть все плохое и начать с чистого листа. Нет никакого смысла восстанавливать отношения, если вы собираетесь постоянно попрекать молодого человека в совершенной им ошибке. Возвращайтесь, только если чувствуете, что полностью приняли ситуацию и простили парня.Немаловажным обстоятельством является сексуальная притягательность мужчины. Если рядом с ним вы чувствуйте приятное волнение, то эти отношения еще не исчерпаны. Не стоит возвращаться к мужчине, если огонь и страсть полностью погасли. Когда есть любовь, всегда хочется быть как можно ближе к объекту обожания. Сходиться на уровне бытового удобства не стоит.Проверить свои чувства можно, обратив внимание на свои эмоции при появлении в поле зрения симпатичного парня. Если в каждом таком случае вы задумываетесь о том, не закрутить ли с ним романчик, значит, ваше сердце свободно, и бывший вам больше не нужен. Тогда лучше не ворошить старое и попробовать построить новые отношения.Если расставание было ошибкой, чувства при обсуждении возможного воссоединения станут даже сильнее, чем тогда, когда все было хорошо. Здесь на 100% работает поговорка «что имеем не храним, потерявши плачем». Если вы оба чувствуете, что ваша любовь только усилилась, смело ныряйте в нее. Главное, больше не допускать старых ошибок.