Чем опасны поиски идеального партнера

Часто представительницы прекрасной половины человечества грешат тем, что на веру принимают сюжеты из романов и любовных кинолент. Насмотревшись на невероятные истории любви и страсти, они пытаются найти мужчину, который будет соответствовать всем мыслимым и немыслимым критериям. Что приводит к такой постановке вопроса и чем это грозит, рассказывает женский журнал «Клео.ру».
Любовь с первого взгляда
Часто мы слышим от знакомых или от представителей старшего поколения фразу, которая звучит примерно так: «Когда встретишь того самого, сразу все поймешь». Действительно, девушки, которые испытывали любовь с первого взгляда, признаются, что практически мгновенно поняли, что наконец-то познакомились с подходящим партнером и этот мужчина – их человек. Однако это вовсе не значит, что возможно только такое развитие любовных отношений. Обычно подобного рода эмоциональные всплески связаны с совокупностью факторов. Например, женщина давно не испытывала романтические чувства, мужчина оказался похож на какого-то романтического героя из любимой мелодрамы, сыграли гормоны и так далее. К слову, нередко любовь с первого взгляда заканчивается таким же неприятным разрывом, как и отношения, которые начинались с дружбы. Так что не стоит ориентироваться только на первое впечатление. Это чревато тем, что вы упустите по-настоящему подходящего партнера, не успев разглядеть его при знакомстве.
Без страсти никуда
Кинематограф и романы также формируют миф о том, что любовь возможна только при бесконечных порывах страсти. Разумеется, интимные отношения – очень важная составляющая гармоничного союза, однако далеко не главная. Если темпераменты влюбленных не подразумевают близость по 10 раз за сутки, не стоит подгонять себя под чужие стереотипы. Не пытайтесь искусственно имитировать страсть. Такое неискреннее поведение может привести к тому, что партнер начнет сомневаться в ваших и своих чувствах.
Тезис о единстве душ
Также некоторые считают, что идеальный партнер должен во всем с ними соглашаться, иметь схожие взгляды на мир и такие же нравственные ориентиры. Конечно, в основополагающих вопросах люди действительно должны смотреть в одном направлении, однако здесь также не стоит перебарщивать. Двое взрослых, сформировавшихся личностей вполне могут расходиться по каким-то вопросам. Женщины же часто вспоминают тезис «о единстве душ» и требуют от своего благоверного абсолютного понимания во всех сферах. Достичь такого идеала невозможно, да и не нужно. Если вы будете одинаково обо всем мыслить, вам в какой-то момент просто станет скучно друг с другом.
Иллюзия неограниченного выбора
Также люди, которые мечтают найти идеального партнера и готовы тратить на это годы, часто успокаивают себя обманчивой иллюзией неограниченного выбора. Им кажется, что если перебрать всех представителей противоположного пола в зоне доступности, обязательно найдется тот самый. Сайты знакомств и легкое отношение к интрижками увеличивают такое ощущение неограниченного выбора. К сожалению, чаще это приводит к разочарованию и полному выгоранию. Намного правильнее найти того, кто вызовет симпатию, и совместно работать над отношениями. Иначе можно оказаться в ситуации, когда ходишь на свидания каждый день, но даже не успеваешь запомнить имена собеседников. Хвататься за первого встречного не стоит, но и отвергать мужчин, не давая им шанс – тоже плохая идея.