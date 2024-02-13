Чем опасны поиски идеального партнера

Людей без недостатков не существует

Часто представительницы прекрасной половины человечества грешат тем, что на веру принимают сюжеты из романов и любовных кинолент. Насмотревшись на невероятные истории любви и страсти, они пытаются найти мужчину, который будет соответствовать всем мыслимым и немыслимым критериям. Что приводит к такой постановке вопроса и чем это грозит, рассказывает женский журнал «Клео.ру».



Любовь с первого взгляда

Часто мы слышим от знакомых или от представителей старшего поколения фразу, которая звучит примерно так: «Когда встретишь того самого, сразу все поймешь». Действительно, девушки, которые испытывали любовь с первого взгляда, признаются, что практически мгновенно поняли, что наконец-то познакомились с подходящим партнером и этот мужчина – их человек. Однако это вовсе не значит, что возможно только такое развитие любовных отношений. Обычно подобного рода эмоциональные всплески связаны с совокупностью факторов. Например, женщина давно не испытывала романтические чувства, мужчина оказался похож на какого-то романтического героя из любимой мелодрамы, сыграли гормоны и так далее. К слову, нередко любовь с первого взгляда заканчивается таким же неприятным разрывом, как и отношения, которые начинались с дружбы. Так что не стоит ориентироваться только на первое впечатление. Это чревато тем, что вы упустите по-настоящему подходящего партнера, не успев разглядеть его при знакомстве. Часто мы слышим от знакомых или от представителей старшего поколения фразу, которая звучит примерно так: «Когда встретишь того самого, сразу все поймешь». Действительно, девушки, которые испытывали любовь с первого взгляда, признаются, что практически мгновенно поняли, что наконец-то познакомились с подходящим партнером и этот мужчина – их человек. Однако это вовсе не значит, что возможно только такое развитие любовных отношений. Обычно подобного рода эмоциональные всплески связаны с совокупностью факторов. Например, женщина давно не испытывала романтические чувства, мужчина оказался похож на какого-то романтического героя из любимой мелодрамы, сыграли гормоны и так далее. К слову, нередко любовь с первого взгляда заканчивается таким же неприятным разрывом, как и отношения, которые начинались с дружбы. Так что не стоит ориентироваться только на первое впечатление. Это чревато тем, что вы упустите по-настоящему подходящего партнера, не успев разглядеть его при знакомстве.



