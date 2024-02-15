Как показать свою любовь мужчине: шесть проверенных приемов

Большинство философов мира сходятся в том, что любовь – самое прекрасное чувство, без которого жизнь теряет краски. Действительно, только обретя подходящего человека, мы чувствуем полноценность жизни и ее сладкий вкус. Однако на пути выстраивания гармоничного союза есть немало препятствий. Иногда отношения теряют свою первую яркость. Очень важно, чтобы партнер всегда чувствовал, как сильно вы его любите. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как показать мужчине свои глубокие чувства.





Говорите слова любви

Проявляйте интерес к его работе, увлечениям



Придумывайте общие ритуалы

Ярко демонстрируйте благодарность

Флиртуйте

Проявляйте инициативу в интимном плане

Не забывайте говорить о том, как сильно его любите. Это очень простой, но действенный совет. Иногда нам кажется, что все и так понятно. Мол, мы живем вместе, спим в одной постели, вместе завтракаем, ужинаем и смотрим фильмы. Это прекрасная составляющая отношений, однако слова тоже важны. Вспомните, как давно вы говорили мужчине, что любите его. Возможно, прошло немало дней, а то и месяцев. Теплые слова очень важны, так как дают молодому человеку уверенность в том, что именно вы – та самая, идеальная спутница по жизни.Мужчине важно чувствовать, что его жизнь очень вас интересует. Всегда спрашивайте, как прошел рабочий день, обсуждайте с ним трудные вопросы, всегда старайтесь поддержать. Увлечения молодого человека не должны быть для вас пустой тратой времени. Старайтесь разделять интересы с любимым. Может быть, вам не хочется сидеть несколько часов за удочкой, зато вы можете просто быть рядом и читать книжку. Это сближает и укрепляет союз.Отношения становятся ярче и крепче, если вас объединяют особые ритуалы. Здорово будет утвердить День киноманов или ввести Дату поедания пиццы. Создавая свой собственный, никому не известный мир, вы становитесь единым целым. Такое проявление любви помогает мужчине ощутить близость с вами и особую связь.Мужчинам очень важно, чтобы их благодарили и ценили каждое нежное проявление. Теплые слова, комплименты, подарок – все это должно вызывать в вас яркие эмоции и благодарность. Когда молодой человек увидит, сколько счастья вам приносят неожиданно подаренные цветы, он будет покупать их значительно чаще. Худшее, что можно представить – это фраза в духе «Ненавижу розы, мне больше нравятся лилии». Это убьет в любимом тягу что-то для вас делать.Если вы давно живете вместе, это не значит, что можно полностью раствориться в бытовухе. Вспомните, как начиналось ваше общение. Наверняка там были кокетливые улыбки, нежно потупленные глазки и так далее. Неважно, как долго вы вместе – продолжайте флиртовать. Носите дома красивые костюмчики, а спать отправляйтесь в сексуальной сорочке. Нельзя допустить, чтобы совместная жизнь превратилась в рутину. Показывайте молодому человеку свою любовь и заинтересованность в нем. Старайтесь всегда быть красивой и притягательной.Как известно, мужчины большое внимание уделяют сексуальным отношениям. Когда первая страсть горит внутри, с этим обычно не возникает проблем. Со временем пыл может поутихнуть, что негативно сказывается на отношениях. Старайтесь проявлять инициативу. Мужчине важно чувствовать себя желанным и любимым. Устройте любимому романтический вечер с продолжением. Старайтесь вносить разнообразие в вашу сексуальную жизнь. Мужчина, который любит и любим, может свернуть горы для своей женщины.