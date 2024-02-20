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Что делать, если наговорила лишнего: как исправить ситуацию

Что делать, если наговорила лишнего: как исправить ситуацию

Иногда словом можно сильно ранить

Каждый человек сталкивался с неприятным ощущением, когда слышал что-то очень обидное и несправедливое от партнера. Чувство разочарования, обиды и злости может долго не покидать после такого неприятного инцидента. Если вы стали причиной подобных переживаний любимого человека, нужно как можно быстрее постараться исправить ситуацию. Хорошо известно, что словом можно буквально разбить сердце. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как реабилитироваться в глазах любимого, если позволили себе сболтнуть лишнего.


Не стоит пытаться молча «замять» ситуацию


В первую очередь, не стоит рассчитывать, что притворившись тумбочкой, вы сумеете «замять» неприятный инцидент. Игнорирование проблемы не решит, а только усугубит ее. Человек может справедливо рассудить, что вы не только не раскаивается, но и считаете, что сказанная грубость справедлива и вам не за что извиняться. Такой подход может превратить небольшую ссору в полномасштабный конфликт, вплоть до разрыва отношений.

Одних искренних извинений достаточно


Молча пережидать бурю нельзя, но и перебарщивать с извинениями лучше не стоит. Вам следует вызвать человека на откровенный разговор, объяснить, что вами двигало в момент, когда вы позволили себе сказать лишнее. Возможно вы были сильно раздражены каким-то посторонним событием или очень устали, а может быть, просто сказали грубость, чтобы задеть партнера. Когда вы объяснитесь с человеком, эту тему нужно закрыть раз и навсегда. Не стоит потом еще несколько раз напоминать о неприятном событии, снова и снова извиняясь.


Постарайтесь рассмешить партнера


Смех – лучший способ снять напряжение и примириться. Постарайтесь найти что-нибудь комичное в произошедшем. Разумеется, предметом улыбки не должен стать обиженный партнер. Посмейтесь над собой. Возможно, когда вы говорили какую-то глупую грубость, то выглядели как последняя идиотка. Немного самобичевания с виноватой улыбкой помогут быстро заслужить прощение и наладить отношения с обиженным человеком.

Дайте обещание исправиться и сделайте это


Также очень важно, чтобы ваш партнер снова почувствовал себя в безопасности. Он должен быть уверен в том, что вы больше никогда не позволите себе грубость, которая случайно вырвалась изо рта. Постарайтесь прочувствовать, как обидно было человеку, и дайте себе зарок никогда так не делать. Такое же обещание нужно дать и партнеру. Он должен видеть, что вы искренне раскаиваетесь, осознаете свою вину и готовы взять полную ответственность за допущенный промах. Иногда такие неприятные ситуации приводят к тому, что пара даже становится крепче. Главное – сделать работу над ошибками и трепетно относиться к чувствам любимого человека.

20 февраля 2024, 16:54
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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