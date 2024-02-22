У каких знаков зодиака самая страстная любовь

Далеко не все люди готовы верить гороскопам, однако некоторые черты, повторяющиеся у представителей одного зодиакального круга, явно демонстрируют, что положение звезд имеет определенное влияние на судьбу человека. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, между какими знаками зодиака разгорается самая страстная любовь.





Овен и Скорпион



Весы и Рыбы



Лев и Телец



Рак и Дева



Близнецы и Водолей

Представители этих зодиакальных кругов способны влюбиться друг в друга с первого взгляда. В таких отношениях сразу начинает бушевать страсть. Скорпион и Овен быстро растворяются в любви и стремятся каждую свободную минуту проводить рядом с объектом своего обожания. Однако слишком буйная страсть может привести к тому, что со временем в паре начнутся серьезные конфликты. Выяснение отношений также будет весьма эмоциональным, что грозит обернуться серьезными душевными травмами и обидами.В таком тандеме оба будут стараться сделать все для того, чтобы восхитить вторую половинку. Весы всегда стремятся к совершенству, так что уже на первом этапе отношений покорят Рыб щедростью, внимательностью и бесконечной заботой. В таких парах сразу начинает царить любовь и гармония. Людям кажется, что они знакомы очень много лет. Рыбы научат Весов игнорировать жизненные передряги и не тратить энергию на пустые переживания. Такой баланс обещает гармоничное развитие отношений.Представители этих зодиакальных домов сильно зависят от публичного одобрения. Львы с готовностью будут демонстрировать свою любовь окружающим, что покорит Тельцов. Обоим будет приятно чувствовать, что они одинаково смотрят на жизнь и придерживаются схожего мнения о том, как нужно строить семейный корабль. Лев и Телец готовы вместе трудиться над тем, чтобы создать идеальную пару, которой будут завидовать окружающие. Восторги других людей поднимают самооценку представителей этих знаков зодиака и напитывают их энергией.Девы всегда стараются рационально подходить к построению отношений. Они оценивают потенциального партнера по нескольким критериям и только после детального анализа принимают решение, попробовать ли создать гармоничный союз. Однако все меняется, если в жизни Девы появляется Рак. Его неуемная энергия, желание переворачивать все с ног на голову и готовность удивлять каждый день сначала выбивают Деву из привычной колеи, а затем начинают восхищать. Некоторая нестабильность, бурные вспышки страсти становятся своего рода «наркотиком» для Девы.Близнецы отличаются переменчивостью и большое внимание уделяют тому, чтобы с удобством устроиться в жизни. Они предпочитают не распыляться на людей, которые вряд ли надолго задержатся в их окружении. В первый момент Водолеи быстро привлекают внимание Близнецов, однако они скоро понимают, что совсем по-разному смотрят на жизнь и практически несовместимы. Казалось бы, это обстоятельство должно привести к тому, что люди разойдутся в разные стороны. Но не в этом варианте. Наоборот, в какой-то момент Близнецы и Водолей начинают чувствовать непреодолимую тягу друг к другу. Страсть в таких отношениях видно невооруженным глазом. От природы скрытные Водолеи готовы демонстрировать свои чувства всем вокруг. Такие отношения всегда очень яркие, однако важно, чтобы в какой-то момент пара начала работать над гармонизацией и поиском баланса.