Гормоны и секс: как наше тело меняется с фазами цикла, и что делать, чтобы улучшить качество секса?

Женский организм – уникальная система, которая живет по своим законам и... гормонам! Наше тело меняется по фазам цикла, и, как результат, желание и ощущения в сексе тоже видоизменяются. Разберемся, как же использовать это в свою пользу.

Первая фаза: Менструация





С приходом месячных гормоны эстроген и прогестерон находятся на минимуме, и мы чувствуем себя усталыми, иногда раздраженными. В этот период многие женщины не стремятся к близости, но некоторые, наоборот, отмечают усиление чувствительности и желание расслабиться. Кстати, во время менструации кровоток к области таза увеличивается, что может сделать ощущения особенно яркими. Главное – не забывать о комфорте и согласии партнера.

Вторая фаза: Фолликулярная (6-14 день)





После менструации уровень эстрогена начинает расти, и с ним поднимается и наша энергия. Мы чувствуем себя более уверенно и привлекательно, и это отражается на либидо. Это идеальное время для экспериментов: пусть фантазии направят вас, а партнер оценит ваш энтузиазм. В этой фазе организм подсказывает нам: "Расслабься и получай удовольствие!"



Овуляция (примерно 14-16 день)





Вот тут начинается самое интересное. Эстроген и тестостерон достигают своего пика, и вместе с ними растет и желание. В этом периоде женщина чувствует себя невероятно сексуальной, и даже легкий намек на прикосновение может вызвать волну возбуждения. Время для яркого, страстного секса! Овуляция как бы шепчет нам: "Будь смелее, это твой момент!"

Лютеиновая фаза (16-28 день)





После овуляции уровень прогестерона возрастает, а эстроген начинает снижаться. Многие женщины в этот период замечают изменение настроения и легкую усталость. Либидо может немного снизиться, но секс в этом периоде может быть особенно чувственным и нежным. Главное – позвольте себе не торопиться. Медленные ласки и комфорт – вот что идеально подходит для этого времени цикла.

Как использовать фазы цикла для улучшения интимной жизни?

Во время менструации: слушайте тело, выбирайте расслабляющий, уютный секс. Важно комфортное окружение и неторопливая прелюдия. В фолликулярную фазу: чувствуйте энергию и желание экспериментов. Пробуйте новое, позволяйте себе флирт и легкую игривость. В овуляцию: раскройтесь в страсти, играйте с местом и форматом, наслаждайтесь максимальной чувствительностью и силой своего желания. В лютеиновую фазу: замедлитесь, сконцентрируйтесь на комфорте и эмоциональной близости, подойдут долгие объятия и чувственные прикосновения.

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