5 признаков того, что вы с партнером сексуально несовместимы

Сексуальная совместимость – это как хорошая мелодия: когда все звучит гармонично, отношения становятся крепче и легче, ведь пары делят не только бытовые вопросы, но и ощущение близости, радость от присутствия друг друга. Но что делать, если с сексом что-то не так? Как понять на раннем этапе, что с этим партнером не сложится в постели?

Признак №1: Запах не вызывает удовольствия

Наше восприятие запахов – это древний механизм, который помогает телу определять, подходит ли нам человек. Не зря феромоны работают на уровне подсознания. Если аромат партнера кажется непривлекательным или даже вызывает дискомфорт, это может быть сигналом, что между вами нет той искры. Запах – один из самых сильных индикаторов совместимости: если не притягивает, химии просто нет.

Признак №2: Голос не настраивает на романтический лад





Тембр голоса партнера может быть очень важен. Низкий, спокойный голос может привлекать, а резкий, высокий – отталкивать. Как ни странно, интонации и голос – это еще один способ понять, есть ли в паре сексуальное притяжение. Наше подсознание инстинктивно реагирует на тембр голоса партнера, и если он кажется "не тем", это знак, что ваш телесный отклик просто не настроен на эту волну.

Признак №3: Темперамент и половая конституция

Темперамент и половая конституция – это, по сути, ваша внутренняя энергетика и ритм в вопросах секса. Если партнеру достаточно близости раз в неделю, а вам хочется большего, или наоборот, это может быть признаком несовместимости. Вопрос не столько в количестве, сколько в том, насколько гармонично ваши потребности могут совпадать. Похожий сексуальный темперамент помогает создать более глубокую связь и избежать конфликтов из-за разных ожиданий.

Признак №4: Разные ритмы и скорость





Ритм – это нечто на уровне "тонкой настройки". Представьте, что вы едете на велосипеде по дороге, и вдруг выясняется, что ваши скорости не совпадают: вам хочется быстрее, а партнер вечно притормаживает. Это может проявляться и в сексуальном плане: один предпочитает длительные прелюдии, другому же важно "поймать волну" быстрее. Когда ваши внутренние ритмы и темпы не совпадают, секс часто превращается в неудобство. Синхронность здесь имеет большое значение.

Признак №5: Влечение

Сексуальная совместимость, в первую очередь, – это естественное влечение. Вы можете быть идеальными друзьями, любить вместе готовить ужины, путешествовать, но если физически друг к другу не тянет, это в долгосрочной перспективе может превратиться в проблему. Желание быть ближе и чаще касаться друг друга должно быть искренним и живым. Если вы чувствуете, что это желание скорее поддельное или возникает по привычке, стоит задуматься о совместимости.

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