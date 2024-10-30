Чувство вины после секса: почему оно возникает и как с ним бороться

Бывает, что после, казалось бы, прекрасной ночи, вместо нежного послевкусия накатывает совсем другой коктейль – чувство вины. Как так? Мы ведь наслаждались, были в моменте, а теперь – терзаемся. Давайте разберемся, откуда это чувство берется, что оно значит и как с ним расстаться.

Откуда это чувство берется?

Все дело в "багаже" прошлого – обществе, воспитании и установках, что сложились у нас годами. Начиная с подросткового возраста нам часто внушали, что секс – это "что-то такое", только для избранных моментов, ну или хотя бы для "серьезных отношений". Если установка засела крепко, чувство вины может возникать каждый раз, когда случайно шагнули за пределы своего внутреннего морального компаса. Это, конечно, не значит, что с вами что-то не так – скорее, что моральные "прошивки" требуют небольшого апгрейда.

О чем сигнализирует это чувство?





На самом деле, чувство вины не всегда плохой сигнал – иногда оно говорит о том, что ваше тело или разум пытается что-то донести. Возможно, вам нужно больше уверенности в своих решениях, понять свои желания или даже пересмотреть то, как вы относитесь к интимной близости в целом. Если чувство вины появляется систематически, стоит задуматься: а не требует ли ваше отношение к себе немного нежности и принятия?

Чем это может быть опасно?

Если проигнорировать постоянное чувство вины, оно может сказываться на самооценке и мешать быть счастливой в отношениях – как с собой, так и с партнером. Постепенно это может превратиться в эмоциональный барьер, из-за которого любое проявление чувств вызывает не радость, а внутренний конфликт.

Как избавиться от чувства вины?





Во-первых, дайте себе разрешение на удовольствие и примите мысль, что секс – это здоровая часть жизни. Но если чувство вины появляется регулярно, попробуйте регулярно делать упражнение на саморазрешение – это психологическая техника, которая помогает встроить позитивные установки.

Заведите "дневник удовольствия". После каждого приятного момента, будь то свидание, поход в кино или ужин, запишите свои ощущения, позволяя себе полностью их прожить, осознавая, что получать удовольствие – это нормально. Постепенно включайте в такие записи и секс. Пишите, что именно доставило вам радость, какие чувства вы испытывали. Это помогает постепенно принять позитивные эмоции и развить здоровое отношение к интимным переживаниям. Практика благодарности к себе. Примерно раз в неделю находите время на небольшой ритуал: обдумайте и скажите себе, за что вы благодарны своему телу и за что уважаете свои желания. Например: "Я благодарна себе за открытость, за смелость в проявлении своих чувств". Постепенно это укрепляет уверенность, что ваше право на удовольствие естественно и ценно. "Разговор с чувством вины". Как только после близости появляется вина, попробуйте спросить себя: "Откуда это? Чего я боюсь?". Поговорите с этим чувством как с тревожной подругой, выслушайте, но не принимайте ее советов. Постепенно такая практика научит вас отделять реальные причины от привычных установок.

Чувство вины после секса – это не приговор и точно не повод считать себя "неправильной". Главное – понять себя и дать себе право на удовольствие, быть честной перед самой собой и не усложнять жизнь тем, что должно приносить радость.

Ранее мы рассказывали о 10 мифах о женском оргазме, которые мешают получать удовольствие.