Глазами мужчины: измены и отношение к жене
Многие женщины, на мой взгляд, значительно преувеличивают ужасы мужской измены. Если вся эта ситуация не завязана на влюбленности и эмоциях, то дело по большому счету и яйца выеденного не стоит.
В этом случае измена — это просто одна из форм досуга, как рыбалка или тусовка с друзьями в каком-нибудь баре. Способ разнообразить жизнь — не более того. И это обстоятельство совсем не означает, что мужчина разлюбил свою жену, что она стала плоха в постели или он намеревается бросить семью — просто страсть обуяла, что ж тут поделаешь.
Но страсть — штука мимолетная, мужчина вообще об этом может забыть уже через пару часов, особенно если день богат событиями — посещение спортивного клуба, важное совещание на работе, интересная книга… Секс с другой женщиной будет примерно в этом же ряду — получил выброс адреналина, едем дальше.
123RF/Gleb Tv
Это, впрочем, не означает, что я сейчас буду оправдывать измены и выгораживать весь мужской род. Измены имеют свою засаду, а самая главная из них в том, что они приедаются. Если ты всю жизнь прожил с одной женщиной, а потом вдруг изменил — то да, это целое событие. Вау! Круто! Но когда у тебя было 7, 10, 15 женщин, все волшебство улетучивается. Вроде секс был, а уже чего-то не прет. Огонь полыхал как-то совсем не ярко.
И тогда мужчина начинает расширять границы. Секс втроем, садо-мазо, интимный вечер с сестрами-близняшками, ну или еще что. Но со временем все приедается. Это вообще такая дорожка без конца и края: сколько ни шагай вперед — рано или поздно огня становится слишком мало. И вот этот сексуальный хаос, эта погоня за новыми драйверами — они уже достаточно токсичны. Мужчина стремится получить новые эмоции от женских тел, а не от женских эмоций, ее внутреннего мира, ее уникальности. Рано или поздно он упирается в такой эмоциональный тупик: все попробовал — ничего не прет! Что же дальше?
Вот тогда кое-кто, наконец, понимает, что источником по-настоящему качественных эмоций может быть любимая жена. И самый крутой секс — именно с ней!
123RF/georgerudy
Она знает все твои слабости — как и где тебя ласкать, какая одежда тебя возбуждает, какие ее действия в хорошем смысле взрывают тебе мозг. Она может дать тебе то, что не даст больше никто, поскольку уровень доверия между мужем и женой значительно больше — другая скажет: «фу, я такого делать не буду никогда», а жена сделает. Потому что любит. И знает, как супругу этого хочется.
Я вообще выступаю за открытый диалог в паре и считаю, что между мужем и женой не должно быть тайн, в том числе и эротических. Наивно надеяться, что близкий человек самостоятельно догадается, чего же тебе на самом деле хочется. Скажем, я очень люблю foot-fetish, без него для меня и секс — не секс. И если какая-нибудь незнакомка вполне может сказать: «Ой, а чего это ты мне пальцы на ногах целуешь — это как-то странно» или «перестань, я вообще щекотки боюсь», то для любимой женщины здесь открывается огромное поле для деятельности. Можно ходить по дому в открытых босоножках, предложить поспать валетом, намазать ноги сгущенкой и накормить мужа этим потрясающим десертом.
Ну или почему бы не признаться любимой женщине:
— Слушай, Машка из соседнего отдела — страсть как хороша…
А жена его не скалкой по голове, а таким томным голосом: «А какая она? Как бы ты с ней хотел? В чем она была бы одета?»…
123RF/Kaspars Grinvalds
Это прикольно — так играть и таким образом щекотать себе нервы. А потом эту Машку можно пригласить в гости не для секса втроем, а просто на чашечку кофе. Маша и не догадается, что является частью сексуальной игры, а у мужа с женой эмоции будут зашкаливать. И это безо всякой измены.
Вообще, не нужно бояться играть и экспериментировать. Мало ли чего там принято и не принято обществом, какие существуют правила и моральные догмы — будьте открыты к новому и хотя бы попробуйте, прежде чем безапелляционно что-то осуждать. Для мужчины очень важно, что жене не все равно, что она его слышит. Даже если страсть поутихла, а влюбленность с годами прошла — эта связь между близкими людьми все равно есть, и эмоций такой секс дает значительно больше. Потому что жена — это не просто красивое тело, как остальные. Жена — она особенная. Любимая! Самая родная! У нее душа вооон какая!
Мой отец, например, до сих пор вспоминает, как он приехал на побывку из армии и забыл дома фуражку. За подобную беспечность в части его точно по головке бы не погладили. Мама примчалась на вокзал с этой фуражкой и спасла ситуацию. Эта история так запала ему в душу, что он вспоминает ее до сих пор, хотя прошло уже около тридцати лет. Подобных историй в каждой семье, я думаю, наберется достаточно, и на таких историях в том числе семьи и держатся. Это объединяет. Про таких говорят – пуд соли вместе съели. Случайная любовница вряд ли стала бы напрягаться – выбросила фуражку в окно легкой рукою и побежала бы дальше по своим делам…
Надо ли пройти все круги сексуального ада, чтобы осознать, что лучший секс бывает только с женой и что дороже нее нет никого на свете? – да черт его знает. У каждого свой путь. Что уж там скрывать: иногда мы, мужчины, даем слабину, поддаемся инстинктам, какому-то эмоциональному порыву. При этом мы даже не всегда испытываем стыд, потому что знаем, что для нас это слишком малозначительная связь – сегодня было хорошо, а уже завтра мы можем даже не вспомнить ее имя.
И когда мы попадаемся, а попадаемся мы практически всегда, нам очень больно, когда у наших жен это событие вызывает ощущение Армагеддона. Мир рушится, земля уходит из-под ног. И хочется успокоить, утешить, объяснить, что она самая лучшая и самая любимая. Что только с ней по-настоящему хорошо и счастливо, лишь с ней так близко и тепло. А с той другой – это так, дурь, случайность. А не получается объяснить. Потому что у нее уже мир рухнул, и попробуй-ка склей его обратно. Как было…
Обсуждение 7
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ЛотоssИ про лучший секс с женой - смешно. Обычно если с женой лучший секс, то муж после пары попыток (если таковые вообще бывают) больше не дёргается. А уж после "малины" в сексе мужья-то как раз и спят с женой, будто нужду справляют. Мой любовник, например, на фразу, что у его жены секс не на первом месте, сказал: "На 51-ом". На самом деле он предпочитает секс по телефону со мной, хотя жена дома под боком, бери - не хочу. Не знаю, занимаются ли они вообще сексом, мы про это не говорим. Но один тот факт, что любовник предпочитает мастурбировать под голос любовницы вместо тела жены, говорит о многом.
22.03.17 15:14
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ЮЯ б сказала - алаверды... Собстно, почему мужчина думает, что для женщины тоже не может быть такого варианта - переспала с другим, получила новые эмоции - и обратно, любить (или уже не любить после нового опыта) мужа... PPP)))))
22.03.17 09:04
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Ага. Забавно наблюдать иррациональные скачки в голове мужчины, когда самец полигамен, а самка - нет. Они друг с другом, чтоль, спариваются? :-) Только в наше время заговорили потихоньку о том, что женщине тоже нравится молодое спортивное тело, что секс в раздевалке с тренером по фитнесу - это вполне такая обыденность, как мужской «залёт» с моделью.
22.03.17 10:58
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Вика.Мама прибежала,а не жена. Мама всегда прибежит, чтобы не случилось, как бы она себя не чувствовала, жизнь отдаст за своего ребёнка. Есть такие жёны, которые как матери, конечно, По моему слишком неравнозначное сравнение."Мать прибежала на вокзал,а любовница бы выкинула" Да кто бы сомневался,а напиши "жена бы прибежала.."..Ага, особенно та, у которой муж шастает налево для выброса адреналина))) Прибежала бы))
22.03.17 07:39
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Ну если такая малозначимая связь - стоит ли соблазняться? В банке тоже денег много, но далеко не всех соблазн доводит до грабежа.
22.03.17 04:57
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07.03.201718 отзывов
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