Глазами мужчины: измены и отношение к жене

Многие женщины, на мой взгляд, значительно преувеличивают ужасы мужской измены. Если вся эта ситуация не завязана на влюбленности и эмоциях, то дело по большому счету и яйца выеденного не стоит.

В этом случае измена — это просто одна из форм досуга, как рыбалка или тусовка с друзьями в каком-нибудь баре. Способ разнообразить жизнь — не более того. И это обстоятельство совсем не означает, что мужчина разлюбил свою жену, что она стала плоха в постели или он намеревается бросить семью — просто страсть обуяла, что ж тут поделаешь.

Но страсть — штука мимолетная, мужчина вообще об этом может забыть уже через пару часов, особенно если день богат событиями — посещение спортивного клуба, важное совещание на работе, интересная книга… Секс с другой женщиной будет примерно в этом же ряду — получил выброс адреналина, едем дальше.

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Это, впрочем, не означает, что я сейчас буду оправдывать измены и выгораживать весь мужской род. Измены имеют свою засаду, а самая главная из них в том, что они приедаются. Если ты всю жизнь прожил с одной женщиной, а потом вдруг изменил — то да, это целое событие. Вау! Круто! Но когда у тебя было 7, 10, 15 женщин, все волшебство улетучивается. Вроде секс был, а уже чего-то не прет. Огонь полыхал как-то совсем не ярко.

И тогда мужчина начинает расширять границы. Секс втроем, садо-мазо, интимный вечер с сестрами-близняшками, ну или еще что. Но со временем все приедается. Это вообще такая дорожка без конца и края: сколько ни шагай вперед — рано или поздно огня становится слишком мало. И вот этот сексуальный хаос, эта погоня за новыми драйверами — они уже достаточно токсичны. Мужчина стремится получить новые эмоции от женских тел, а не от женских эмоций, ее внутреннего мира, ее уникальности. Рано или поздно он упирается в такой эмоциональный тупик: все попробовал — ничего не прет! Что же дальше?

Вот тогда кое-кто, наконец, понимает, что источником по-настоящему качественных эмоций может быть любимая жена. И самый крутой секс — именно с ней!

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Она знает все твои слабости — как и где тебя ласкать, какая одежда тебя возбуждает, какие ее действия в хорошем смысле взрывают тебе мозг. Она может дать тебе то, что не даст больше никто, поскольку уровень доверия между мужем и женой значительно больше — другая скажет: «фу, я такого делать не буду никогда», а жена сделает. Потому что любит. И знает, как супругу этого хочется.

Я вообще выступаю за открытый диалог в паре и считаю, что между мужем и женой не должно быть тайн, в том числе и эротических. Наивно надеяться, что близкий человек самостоятельно догадается, чего же тебе на самом деле хочется. Скажем, я очень люблю foot-fetish, без него для меня и секс — не секс. И если какая-нибудь незнакомка вполне может сказать: «Ой, а чего это ты мне пальцы на ногах целуешь — это как-то странно» или «перестань, я вообще щекотки боюсь», то для любимой женщины здесь открывается огромное поле для деятельности. Можно ходить по дому в открытых босоножках, предложить поспать валетом, намазать ноги сгущенкой и накормить мужа этим потрясающим десертом.

Ну или почему бы не признаться любимой женщине:

— Слушай, Машка из соседнего отдела — страсть как хороша…

А жена его не скалкой по голове, а таким томным голосом: «А какая она? Как бы ты с ней хотел? В чем она была бы одета?»…

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Это прикольно — так играть и таким образом щекотать себе нервы. А потом эту Машку можно пригласить в гости не для секса втроем, а просто на чашечку кофе. Маша и не догадается, что является частью сексуальной игры, а у мужа с женой эмоции будут зашкаливать. И это безо всякой измены.

Вообще, не нужно бояться играть и экспериментировать. Мало ли чего там принято и не принято обществом, какие существуют правила и моральные догмы — будьте открыты к новому и хотя бы попробуйте, прежде чем безапелляционно что-то осуждать. Для мужчины очень важно, что жене не все равно, что она его слышит. Даже если страсть поутихла, а влюбленность с годами прошла — эта связь между близкими людьми все равно есть, и эмоций такой секс дает значительно больше. Потому что жена — это не просто красивое тело, как остальные. Жена — она особенная. Любимая! Самая родная! У нее душа вооон какая!

Мой отец, например, до сих пор вспоминает, как он приехал на побывку из армии и забыл дома фуражку. За подобную беспечность в части его точно по головке бы не погладили. Мама примчалась на вокзал с этой фуражкой и спасла ситуацию. Эта история так запала ему в душу, что он вспоминает ее до сих пор, хотя прошло уже около тридцати лет. Подобных историй в каждой семье, я думаю, наберется достаточно, и на таких историях в том числе семьи и держатся. Это объединяет. Про таких говорят – пуд соли вместе съели. Случайная любовница вряд ли стала бы напрягаться – выбросила фуражку в окно легкой рукою и побежала бы дальше по своим делам…

Надо ли пройти все круги сексуального ада, чтобы осознать, что лучший секс бывает только с женой и что дороже нее нет никого на свете? – да черт его знает. У каждого свой путь. Что уж там скрывать: иногда мы, мужчины, даем слабину, поддаемся инстинктам, какому-то эмоциональному порыву. При этом мы даже не всегда испытываем стыд, потому что знаем, что для нас это слишком малозначительная связь – сегодня было хорошо, а уже завтра мы можем даже не вспомнить ее имя.

И когда мы попадаемся, а попадаемся мы практически всегда, нам очень больно, когда у наших жен это событие вызывает ощущение Армагеддона. Мир рушится, земля уходит из-под ног. И хочется успокоить, утешить, объяснить, что она самая лучшая и самая любимая. Что только с ней по-настоящему хорошо и счастливо, лишь с ней так близко и тепло. А с той другой – это так, дурь, случайность. А не получается объяснить. Потому что у нее уже мир рухнул, и попробуй-ка склей его обратно. Как было…

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