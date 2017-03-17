Почему генитальный массаж лучше шоколадки: 5 причин

Отношения — это дом, который на протяжении совместной жизни строят мужчина и женщина.

Владение сексуальными техниками достигается не сразу, и это не так страшно, как нежелание развиваться.

В обществе сформировалась тенденция, что за качество секса должна отвечать женщина, а это абсолютно несправедливо.

К счастью, в последнее время картина понемногу меняется — мужчины стали интересоваться, как доставить женщине удовольствие и какие сексуальные техники лучше всего для этого применить.

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Многие мужчины не воспринимают серьезность генитального массажа и его роли в интимном здоровье женщины, тогда как тысячи лет назад массаж признавался неотъемлемой частью искусства врачевания, и генитальный массаж не был исключением.

В сексуальных взаимоотношениях генитальный массаж — не только источник наслаждения, но и способ снятия психического и физического напряжения.

Если ваш мужчина до сих пор не знает, как доставить вам истинное удовольствие, дайте ему почитать эту статью.

Почему генитальный массаж меняет жизнь женщины к лучшему?

Возрастает вероятность зачатия. Укрепляются интимные мышцы. Повышаются иммунитет и работоспособность. Оргазм становится ярче. Чувства между партнерами становятся крепче.

Техника генитального массажа

К любому интимному действию нужно подготовиться и позаботиться о спокойной обстановке — это очень важно для обоих партнеров.

Потребуется полное уединение и хорошая смазка. Забудьте о таких средствах, как масло или крем, так как они могут вызвать у женщины молочницу. Силиконовая смазка в этом случае — лучший выбор: она приятна на ощупь, не скатывается в катышки и самое главное — безвредна.

Нужно выбрать удобную позицию, которая будет комфортна для женщины. Одна из самых удобных позиций для массажа — женщина лежит на спине, согнув ноги в коленях.

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Существует несколько видов движений, используемых в генитальном массаже: разминание, поглаживание, растирание, растяжение, поколачивание, пощипывание, вибрация.

Разминание — движение, суть которого в создании давления, затрагивающего не только поверхность кожи, но и глубокие ткани. Старайтесь быть осторожными и контролируйте силу воздействия. Не бойтесь спросить, нравится ли ласка.

Поглаживание — мягкое и плавное воздействие на зону гениталий без резких нажимов. Женщины любят легкие прикосновения, но они должны быть в меру ритмичными.

Растирание — движение более энергичное, которое можно осуществлять как ладонью, так и кончиками пальцев.

Растирания могут быть спиральными, круговыми, зигзагообразными, возвратно-поступательными.

Растяжение — такое движение очень похоже на растирание, но осуществляется по определенной направленности — от центра к периферии. Выполнять растяжение можно ребром ладони или всей кистью.

Поколачивание — массажный прием, который еще называют «пальчиковым дождем». Быстрые и легкие удары кончиками пальцев усиливают кровообращение и вызывают приятные эмоции.

Пощипывание — движение легкое, выполняется большим и указательным пальцами. Очень важно сдавливать кожу умеренно, чтобы не вызвать резкую боль.

Вибрация — колебательные движения можно производить кончиками пальцев или раскрытой ладонью, можно комбинировать приемы с дополнением губ или языка.

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Если в процессе массажа слишком сильно или быстро надавить, у женщины может пропасть чувствительность, и после этого все движения будут только болезненными. В таком случае возьмите паузу: можно перейти к классическому сексу или дать возможность женщине порадовать вас. Но ни в коем случае мужчине не стоит комплексовать или расстраиваться, если получилось не так, как хотелось бы. Женщина благодарна уже за то, что у вас появилось желание подарить ей новые эмоции. Даже если она не достигла оргазма, поверьте — удовольствие она точно получила.

У женщины во время поглаживаний или разминаний происходит резкий выброс адреналина и повышается уровень окситоцина, а это не идет в сравнение даже с самой вкусной шоколадкой в мире.