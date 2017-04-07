Дневник экстрасенса: Как привлечь и удержать мужчину

Экстрасенс, финалистка шоу «Черное и белое» на Первом канале и специалист в любовной магии Даная Марковская начинает вести свой блог на «Клео». И ее первая запись — о том, как быть счастливой в любви.

Несмотря на то, что мы живем в век практически абсолютного гендерного равенства, одним из главных желаний женщины по-прежнему остается нравиться мужчине. Тут уж ничего не поделаешь, так задумала природа.

Сегодня я хотела бы дать несколько советов, которые находятся на стыке психологии и эзотерики. Надеюсь, они помогут читательницам обрести свое счастье.

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В моем понимании «манящая» женщина, прежде всего, многогранна. Найдите в себе разные грани, и вопрос: «Как привлечь и удержать мужчину?» отпадет сам.

1. Научитесь слушать

Казалось бы, простое умение? Увы, только на первый взгляд. Многие из нас мнят себя центрами мироздания и уверены, что мужчины обязаны слушать их до бесконечности.

Это не так. В умении слушать заложена настоящая женская энергия — энергия Воды. Когда мы не перебиваем мужчину, мы даём ему право лидерства, право проявлять себя. Как итог — он вами восхищен.

«Приправим» немного эзотерикой. Глядя ему в глаза, мысленно признавайтесь в любви.

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Поверьте, он почувствует. И как показывает практика, мужчина «подсаживается» на это ощущение, его хочется испытывать вновь и вновь!

2. Умение хвалить.

Не менее важный фактор. Искреннее восхищение избранником даст вам преимущество перед любой другой женщиной.

Но хвалить тоже нужно правильно. Используйте слова-приманки. Например, слово «ощущение» даёт эффект приворота. Попробуйте: «В тебе ОЩУЩАЕТСЯ сила!», «Я ОЩУЩАЮ, как много в тебе...» и так далее.

3. Заговариваем воду на привлекательность.

Уже ни для кого не секрет, что вода — носитель информации. С ее помощью можно передавать чувства, эмоции и энергию. Если вы хотите стать по-настоящему "манящей", попробуйте заговорить воду.

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Правильно это делать так: сначала вода замораживается (информационно обнуляется), затем размораживаем естественным способом. Далее шепчем на воду, прям чтобы рябь пошла: «Я водой волшебной умываюсь, манящей для мужчин становлюсь».

Попробуйте вложить в эти слова всю свою женскую энергию и все свое желание.

Заговоренную воду можно пить, можно ею умываться, можно дать выпить мужчине. Но это уже относится к заговорам, которые я не приветствую, так как в них всегда есть обратная сторона.

4. Энергия Афродиты.

Повторюсь, мы живем в век равенства с мужчинами, но женщина, которая хочет стать «приманкой», должна чётко соблюдать гендерный фактор. А именно — предпочесть юбки и платья джинсам и брюкам!

123RF/Stanislav Simonov

Если это совсем вам некомфортно, используйте энергию богини любви в аксессуарах. Браслеты, бусы, колечки и серёжки — самая сильная энергия этой богини. Попробуйте и посмотрите на реакцию мужчин! Обещаю, она не заставит себя ждать.

5. Голос — сильное оружие.

Вырабатывайте в себе нежный, мягкий низкий голос. Пойдите на уроки вокала — это наполняет энергией привлекательности!

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Также очень полезны различные дыхательные упражнения из восточных практик.

6. Станьте загадкой.

Мужчина — охотник! Когда преподносишь себя на блюдечке, ему становится скучно, ведь он хочет добиваться, разгадывать.

С вами должно быть интересно. Будьте образованны, любознательны, изучайте окружающий мир и чувственную природу мужчин и женщин.

Обязательно имейте свое дело. Пусть маленькое, совсем незначительное, но свое. Живите полной жизнью, и тогда вы станете интересной. Мужчина захочет разгадывать, узнавать вас.

7. Немного практических навыков.

Визуализация

Часто ко мне обращаются девушки и женщины, которые не могут найти свою вторую половинку. Я называю такую проблему «заигралась в принцессу». Это когда мы сидим у окошка и ждем своего принца.

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Красивая сказка. Только вот в сказках не написано, что пока принцесса ждет своего принца, она активно работает над собой. Она также визуализирует своего принца в мельчайших подробностях.

Это первое, что я советую делать в таком случае. А то придет-таки к вам ваш принц, да совсем не такой, и повлечет за собой разочарование в мужчинах.

Обратилась ко мне девушка с проблемой: не может устроить свою личную жизнь. Мы сначала сделали «визуализацию» — представили, какой он, ее принц. Затем перенесли его из мира фантазий в мир реальный — записали на бумаге все, что она представляла.

Результат не заставил себя ждать! Мужчина явился спустя две недели. Не могу сказать, что это была прямо копия того «принца». Но девушке он понравился.

Иногда, бывает, одной визуализации не хватает. Что же тогда делать? Добавлять аромасвечи! Хорошо привлекает любовь масло пачули и ванили. Зажигаем такую свечу в юго-западном направлении спальни (оно как раз отвечает за гармонизацию личной жизни). И пусть себе там горит-привлекает. Также хорошо использовать ноты этих ароматов в ваших повседневных духах.

Ритуал с розой

На рассвете купите цветок, который для вас символизирует женственность и сексуальность. Для меня это роза. Оставьте цветок в вазе на весь день, а сами отправляйтесь по делам. Но в течение дня мысленно постарайтесь возвращаться к нему, думайте о том, какой же он красивый и изящный, какой у него насыщенный цвет. Вечером возьмите этот цветок, найдите укромное место в вашей квартире, зажгите свечи, наденьте соблазнительное нижнее белье и включите фоном мягкую романтическую мелодию.

123RF/Александр Сердечный

Попытайтесь сконцентрироваться на своих мечтах. Можно гладить цветок, подносить его к губам, представлять мужчину, с которым вы будете счастливы.

Воздушный поцелуй

Это достаточно простой, но действенный обряд. Коснитесь кончиками губ своих пальцев и прошепчите: «будь со мной», затем коснитесь кончиками пальцев мужчины. Когда вы шепчите, смотрите ему в глаза. Заметил — ничего страшного, улыбнитесь в ответ. Вы же не виноваты, что он вам так понравился.

Когда посылаете мужчине воздушный поцелуй, обязательно «зашифруйте» в нем послание «я тебя люблю», «я твоя», «люби только меня» — вы сами со временем сориентируетесь и поймете, что лучше.

Не стесняйтесь мужчины, будьте уверены в себе. Девушка, которая владеет такими «штучками», никогда не окажется одна!