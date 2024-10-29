Какая чепуха: 10 мифов о женском оргазме, которые портят все удовольствие

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Важно помнить, что женская сексуальность — это индивидуальный мир, и ни один миф не должен диктовать правила наслаждения

В наши дни про женский оргазм не рассказывал разве что немой! Только вот реальных фактов среди этих рассказов почти нет. Мы собрали топ мифов, которые мешают раскрыть свое удовольствие. Попрощаемся с ними раз и навсегда!

Миф 1: Оргазм обязателен для хорошего секса

Этот миф довел не одну женщину до разочарования. Оргазм – приятное дополнение, но точно не единственная цель. Качество интимности и удовольствие могут быть просто в близости и ласке, а не только в фейерверке на финише.

Миф 2: Оргазм должен случиться быстро, иначе что-то не так

Каждая женщина уникальна. Если на достижение оргазма уходит время, это абсолютно нормально. Женщины могут достигать его постепенно, и это не значит, что что-то не так – просто особенность физиологии.

Миф 3: Женщинам сложнее достичь оргазма, чем мужчинам

Фото: freepik.com

Так было бы, если бы считали только традиционный сценарий. На самом деле многие женщины легче достигают оргазма от других видов стимуляции, таких как ласки клитора, и это совсем не труднее, чем мужская разрядка.

Миф 4: Только вагинальный оргазм настоящий

Фрейд, конечно, внес свою лепту в это заблуждение. Но, как оказалось, основная роль в женском оргазме все-таки за клитором. Оргазм – это оргазм, вне зависимости от того, каким образом он достигается.

Миф 5: Оргазм – признак любви и страсти

На самом деле оргазм больше зависит от физиологии и навыков партнеров, чем от чувств. Даже в хороших отношениях оргазм не всегда обязателен. Главное – близость и ощущение комфорта.

Миф 6: Оргазм – это всегда взрыв чувств

Фото: freepik.com

Иногда оргазм может быть тихим, без ярких эмоций. И это тоже нормально. Нет обязательства демонстрировать его фейерверками и акробатикой.

Миф 7: Если партнер не довел до оргазма, он плох в постели

Это скорее миф об ответственности за оргазм. На самом деле женщина также ответственна за свое удовольствие и свои желания. Близость – это командная работа, и ответственность за оргазм разделяется между партнерами.

Миф 8: Если не случилось оргазма, значит, секс не удался

Оргазм – не единственная цель. Иногда важнее расслабление, близость и комфорт. Удовольствие от процесса может быть куда важнее результата.

Миф 9: Если женщина может достичь оргазма сама, она "плохо старается" с партнером

Фото: freepik.com

Абсурдный стереотип. Самостоятельное изучение собственного тела может помочь партнерам в дальнейшем, ведь она будет знать свои желания и границы.

Миф 10: Женский оргазм всегда "должен быть" с громкими звуками

Оргазмы бывают тихими, громкими и совершенно бесшумными. Все это зависит от физиологии и темперамента женщины.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, что такое сенсорное обогащение и как его применять в сексе. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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