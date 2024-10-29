Какая чепуха: 10 мифов о женском оргазме, которые портят все удовольствие

В наши дни про женский оргазм не рассказывал разве что немой! Только вот реальных фактов среди этих рассказов почти нет. Мы собрали топ мифов, которые мешают раскрыть свое удовольствие. Попрощаемся с ними раз и навсегда!

Миф 1: Оргазм обязателен для хорошего секса

Этот миф довел не одну женщину до разочарования. Оргазм – приятное дополнение, но точно не единственная цель. Качество интимности и удовольствие могут быть просто в близости и ласке, а не только в фейерверке на финише.

Миф 2: Оргазм должен случиться быстро, иначе что-то не так

Каждая женщина уникальна. Если на достижение оргазма уходит время, это абсолютно нормально. Женщины могут достигать его постепенно, и это не значит, что что-то не так – просто особенность физиологии.

Миф 3: Женщинам сложнее достичь оргазма, чем мужчинам





Так было бы, если бы считали только традиционный сценарий. На самом деле многие женщины легче достигают оргазма от других видов стимуляции, таких как ласки клитора, и это совсем не труднее, чем мужская разрядка.

Миф 4: Только вагинальный оргазм настоящий

Фрейд, конечно, внес свою лепту в это заблуждение. Но, как оказалось, основная роль в женском оргазме все-таки за клитором. Оргазм – это оргазм, вне зависимости от того, каким образом он достигается.

Миф 5: Оргазм – признак любви и страсти

На самом деле оргазм больше зависит от физиологии и навыков партнеров, чем от чувств. Даже в хороших отношениях оргазм не всегда обязателен. Главное – близость и ощущение комфорта.

Миф 6: Оргазм – это всегда взрыв чувств





Иногда оргазм может быть тихим, без ярких эмоций. И это тоже нормально. Нет обязательства демонстрировать его фейерверками и акробатикой.

Миф 7: Если партнер не довел до оргазма, он плох в постели

Это скорее миф об ответственности за оргазм. На самом деле женщина также ответственна за свое удовольствие и свои желания. Близость – это командная работа, и ответственность за оргазм разделяется между партнерами.

Миф 8: Если не случилось оргазма, значит, секс не удался

Оргазм – не единственная цель. Иногда важнее расслабление, близость и комфорт. Удовольствие от процесса может быть куда важнее результата.

Миф 9: Если женщина может достичь оргазма сама, она "плохо старается" с партнером





Абсурдный стереотип. Самостоятельное изучение собственного тела может помочь партнерам в дальнейшем, ведь она будет знать свои желания и границы.

Миф 10: Женский оргазм всегда "должен быть" с громкими звуками

Оргазмы бывают тихими, громкими и совершенно бесшумными. Все это зависит от физиологии и темперамента женщины.

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