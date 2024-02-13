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Как научить мужчину дарить подарки

Как научить мужчину дарить подарки

Некоторых нужно подтолкнуть к правильному поведению

Получать подарки от любимого мужчины – огромное удовольствие. Так женщина чувствует свою значимость для партнера, ощущает раскрытие женственности, а также понимает, что эти отношения – всерьез и надолго. Однако иногда молодые люди бывают скупы на презенты. Если вам не попался откровенный скряга или абьюзер, ситуацию можно исправить. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как научить мужчину дарить подарки.

Ощутите, что вы достойны подарков


В первую очередь, очень важно, чтобы женщина чувствовала себя достойной знаков внимания. Мужчина должен испытывать желание украсить ваши очаровательные ушки сережками, подчеркнуть тонкую талию новым платьем или сделать акцент на вашей уникальности за счет стильной сумочки. В этом вопросе очень важно, как себя чувствует сама представительница прекрасной половины человечества. Женщина должна ощущать, что достойна подарков. Если она постоянно ходит утомленной, неряшливо одетой и с немытой головой, особый флер обладания красоткой исчезает. Вместе с ним у мужчины пропадает желание делать подарки.


Ярко демонстрируйте благодарность


Когда получаете презенты, ярко и эмоционально реагируйте на это. Мужчине очень важно ощущать ответные чувства и видеть благодарность. Не стоит думать, что сдержанная реакция докажет благоверному, что вам важен только он, а материальные блага не интересуют. Не забывайте, что возлюбленный потратил время и деньги на то, чтобы вас порадовать. Чем ярче и эмоциональные вы будете реагировать на подарки, тем больше будете их получать. Мужчина испытывает настоящую эйфорию, когда понимает, что попал в яблочко, и подарил то, что привело вас в восторг.

Делайте подсказки


Не стесняйтесь делать подсказки. Разумеется, это не должно быть навязчиво. Фразы из серии «А Ваня Маше шубу купил» звучат мелочно и меркантильно. Намного лучше «случайно» заметить в ювелирном магазине красивые сережки и с загоревшимися глазами показать их любимому: «Посмотри, какая красота!». Или обратить внимание на платье определенного цвета, с улыбкой отметив, что этот оттенок очень вам идет и подчеркивает красоту глаз. Мужчины не столь изобретательны, им сложно подобрать подходящий презент – для многих это целое испытание. Намного проще, если парень будет в курсе, что вам нужны новые наушники, вы мечтаете обновить телефон или хотите пополнить коллекцию модной сумочкой.

Дарите подарки, устраивайте сюрпризы


Отношения всегда должны строиться на взаимности. Если вы ждете от благоверного знаки внимания, не забывайте сами проявлять их. Совсем не обязательно тратить всю зарплату на презент для партнера. Например, можно приготовить его любимое блюдо и устроить романтический вечер. Это тоже подарок, который сблизит вас и покажет мужчине, что он много для вас значит. Небольшие сувениры, заботливо купленный шампунь для чувствительной кожи головы, новый дезодорант и подобного рода мелочи покажут мужчине вашу заботу, и он обязательно захочет порадовать любимую в ответ.

13 февраля 2024, 14:14
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

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