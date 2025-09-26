Тула, Якутия, Мордовия: примеры регионов, ставящих на креативное развитие

В Москве проходит "Российская креативная неделя" (РКН) – главное федеральное событие в сфере креативной экономики. Впервые это мероприятие состоялось в 2020 году, и тогда многие отнеслись к идее скептически. Но вот минуло пять лет, и креативная экономика в России стала реальностью, а РКН – ежегодным событием, на котором создаются новые тренды, вырабатываются практические бизнес-решения, заключаются соглашения о партнерстве и инвестициях, определяются стратегии будущего развития страны в креативных индустриях. Таким образом, нынешняя, шестая РКН, по словам директора форума "Российская креативная неделя", президента АНО "Креативная экономика" Марины Монгуш, демонстрирует, каких успехов удалось добиться государству вместе с креативным классом и креативным бизнесом за эти годы.

"Российская креативная неделя" – это главная площадка в стране, которая показывает визионерскую повестку. Мы здесь проектируем новые тренды, мы не боимся смотреть в новые направления, которые очень нужны для нашего будущего, для новой экономики, которая сегодня разворачивается не только в мегаполисах, но и в малых городах, во всех регионах нашей большой страны. Здесь мы говорим и про развитие территорий, и про развитие творческого человека", – подчеркивает Марина Монгуш.





Так, на сессии "Комплексное продюсирование регионов: ценностно ориентированные подходы в региональных стратегиях развития", модератором которой выступила Марина Монгуш, участники обсудили, какие шаги требуется предпринять, чтобы не упустить новые тренды, которые дают импульс развитию регионов.

Чтобы перейти от сырьевой модели экономики к креативной, главы субъектов должны быть не администраторами, распоряжающимися ресурсами, а продюсерами своего региона. Так считает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Он одним из первых оценил потенциал креативной экономики для развития территорий. В частности, увидел в этом возможность сохранения и преумножения человеческого капитала. Ведь если людям интересно в родном краю, если они могут реализовать свои таланты дома, они никуда не уедут и будут работать на благо своего региона. Но важно понимать, что это задача на перспективу. Польза от вклада в креативные индустрии может проявиться не сразу, а через 10 лет. Потому что сначала нужно сформировать экосистему креативной индустрии.

"Экосистема креативных индустрий должна включать, в первую очередь, образование, чтобы были кадры. Должна включать сами креативные структуры. Крупный бизнес, который должен являться заказчиком для малых предприятий креативной индустрии. Нужны и институты развития. И, конечно, власть должна во всем этом участвовать и поддерживать. Когда создана эта экосистема, когда одна структура подпитывает другую – результат будет", – убежден Айсен Николаев, под руководством которого Якутия стала одним из лидеров страны по внедрению элементов креативной экономики.

Каждый регион сам выбирает направления креативного развития. Если Якутия стала выстраивать стратегию с нуля, решив вкладываться в сферу кино, IT, дизайн одежды, то, например, Тульская область взяла за основу уже имеющиеся наработки.

"Тула давно была известна как оружейная столица, самоварная столица, пряничная. Поэтому нам было важно создать комфортную среду и атмосферу востребованности. Мы начали программу по обновлению городских пространств, объектов культурного наследия. После этого к нам поехал внутренний турист. В ответ на этот интерес у нас стали возникать новые музеи, в том числе частные. Появляется больше востребованных продуктов. То есть комфортная среда вызывает у людей желание проявлять себя, что обуславливает дальнейшее развитие экономики и региона в целом", – поделился опытом губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По сравнению с упомянутыми регионами Республика Мордовия, как признал ее глава Артем Здунов, – новичок в сфере креативной экономики. Но первые шаги в этом плане уже сделаны, причем шаги принципиальные – здесь основным потребителем признана семья, и инициативы развиваются соответствующие.





"Мы для себя определили четкий приоритет развития креативной экономики – мы будет нацеливать наши духовно-нравственные ориентиры и наш продукт, чтобы он был интересен семье и детям. Это отражается в создаваемых общественных пространствах, элементах моды, кино, фестивалях. Когда мы делаем видеоигры, мы исключаем "стрелялки", а делаем игры, в которые можно играть всей семьей. Когда мы делаем кукол – это "ляльки", которые формируют у девочек стремление к материнству", – пояснил Артем Здунов.

Как отметила Марина Монгуш, креативная индустрия сегодня вышла за пределы узких рамок сферы искусства, театра, кино. Промышленный дизайн, туризм, гастрономия, IT – все требует творческого подхода. Более того, любой продукт, чтобы быть конкурентоспособным и продаваемым, должен быть грамотно спродюсирован. Но и классические творческие сферы, конечно, могут и должны вносить вклад в укрепление благополучия страны. И речь не только о финансовых поступлениях в бюджет от проката фильма. То же самое кино – это прекрасная возможность транслировать важные для россиян ценности как на внутреннюю аудиторию, так и на внешнюю. Об этом говорили в ходе пленарной сессии "Государство-визионер: новая философия интеллектуально-креативного лидерства России".

"Нам очень важно объединяться на ценностной основе. Именно креативные индустрии способны эти смыслы и коды, визуализацию традиционных духовно-нравственных ценностей мягко продвигать в обществе", – убежден руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.





Он подчеркнул, что государство активно способствует внедрению перспективных творческих начинаний во всех сферах. В частности, по линии Президентского фонда культурных инициатив свыше десяти тысяч проектов уже получили финансирование на общую сумму 40 млрд рублей. Главное, чтобы были креативные идеи и люди, готовые их воплощать, а команда президента, правительства, региональных властей, бизнеса их поддержат.

Шестой форум-фестиваль "Российская креативная неделя" проходит с 25 по 27 сентября в Москве на площадке Национального центра "Россия", а затем переместится в Санкт-Петербург – там мероприятия РКН состоятся 28-29 сентября в Государственной академической капелле.