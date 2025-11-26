Креативная Россия: объявлены финалисты юбилейного сезона Российской национальной премии в сфере креативных индустрий

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная финалистам пятого, юбилейного сезона Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Премия, учрежденная в 2021 году, при поддержке Администрации президента Российской Федерации, присуждается профессионалам, проектам, компаниям, городам и регионам за их достижения в сфере креативных индустрий и значимый вклад в развитие российской креативной экономики. Торжественная церемония вручения главной в стране и единственной в мире кросс-отраслевой награды, охватывающей все 16 направлений креативного сектора, состоится 1 декабря в МКЗ "Зарядье". Среди финалистов: Челябинская и Тюменская области, Республика Башкортостан (номинация "Креативный регион"), международный фестиваль "Театральный бульвар" в Москве, проект "Русское чаепитие", сериал "Подслушано в Рыбинске", а также креативные города – Юрьевец, Альметьевск и Выкса.

По словам замначальника управления президента по общественным проектам Александра Журавского, премия возникла в ответ на запрос индустрии, став, сегодня настоящим профессиональным ориентиром и драйвером развития всего сектора. За пять лет премия собрала более 6000 заявок, а в 2025 году на нее поступило 1200 работ, из которых экспертное жюри отобрало 33 финалиста в 11 номинациях. Также в этом году учреждена специальная номинация "Молодые профессионалы" для молодых представителей творческих индустрий от "Таврида.АРТ", которая присуждается молодым творческим коллективам/физическим лицам за популяризацию культурных ценностей России в молодежной среде.

"Пять лет назад было понятно, что креативный потенциал нашей страны огромен, но он был рассредоточенным, несистематизированным и зачастую не имел площадки для признания, – прокомментировал Журавский, – Именно тогда, при личной поддержке Сергея Кириенко и была заложена основа этой Премии. Для нас важно, что все проекты, связанные с развитием и достижениями креативных индустрий, стимулируют выработку общих договоренностей государства, экспертов, сообщества и в значительной степени способствовали появлению закона о креативных индустриях".

За историю работы премия объединила буквально всю страну, сформировав профессиональное сообщество лидеров креативной экономики и, как добавил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, премия действительно состоялась и завоевала уважение сообщества. И это не просто конкурс – это признание лидерства, подтвержденное фактами и экспертными оценками.

"С каждым годом мы убеждаемся, что это действительно тот самый институт, который подтверждает заслуги участников на основании экспертных оценок. Это означает, что они действительно являются лидерами в своей области", – сказал он.

Президент АНО "Креативная экономика" Марина Монгуш добавила, что очень важно не только показывать мэтров, но и молодых специалистов, на которых сегодня делается большая ставка. Так, в этом году, в дополнение к 11 основным номинациям появилась и специальная номинация “Молодые профессионалы”. Также, введена новая номинация “Глобальная креаномика”. Связи с нашими странами-партнёрами крепнут, и номинация покажет, насколько велик экспортный потенциал, а также выявит лучшие проекты, которые помогают этой коллаборации. По мнению Монгуш, очень важна номинация “Креативная интеграция”, где будут отражены проекты сырьевых компаний, которые помогают развиваться креативному сегменту.

Генеральный директор концертного зала "Зарядье", в котором, собственно, пройдет церемония награждения, не преминул отметить, что "Зарядье" – главная точка для креатива в стране и в мире, добавив, что Премия очень важна для всех творческих людей. А троекратный обладатель национальной театральной премии "Золотая маска" Алексей Франдетти – режиссер–постановщик церемонии приоткрыл некоторые нюансы предстоящего мероприятия:

"Мы решили, что у нас не будет оркестра, но вместе с нами будет блистательный музыкант Олег Аккуратов, который выступит, по сути, третьим ведущим – уже музыкальным. Также у нас будет невероятно оригинальный коллектив из Санкт-Петербурга “Супермотив”, где люди голосом создают целый оркестр. Мы посчитали важным сконцентрироваться на личности творца и его креативной энергии и найти тон мероприятия, как доверительного дружественного диалога"





Финалисты V Российской национальной премии в сфере креативных индустрий: