"Российская креативная неделя – 2025" обозначила новый этап в развитии экономики ценностей

В Москве стартовала "Российская креативная неделя – 2025", ставшая ключевой площадкой для обсуждения роли креативных индустрий в достижении национальных целей. Центральным событием деловой программы стала пленарная сессия, на которой эксперты и представители власти подчеркнули, что именно креативная экономика становится драйвером преобразований как в социально-экономической сфере, так и в формировании культурного кода страны.

По словам участников, новые инструменты и подходы позволяют не только стимулировать рост традиционных отраслей – от строительства до торговли, – но и активно влиять на качество жизни граждан: развитие семейных инициатив, совершенствование здравоохранения и подготовку кадров. Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский отметил, что креативная экономика сегодня является универсальным инструментом, интегрированным практически во все сферы производства.

"Достаточно сказать, что, например, в ЯНАО каждая четвертая семья является многодетной. Казалось бы, причем здесь креативная экономика? Но, во-первых, там очень серьезное внимание уделяют урбанистике. Во-вторых, они делают такую рекламу, в которой образы из многодетных семей. Там папа, мама, а еще трое или больше детей. Как видите, реклама, образ жизни, урбанистика – все влияет на достижение показателей", – сказал он.

Заместитель главы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова подчеркнула, что доля креативных отраслей в ВВП должна достичь 6%. Она добавила, что эти сегменты растут в четыре раза быстрее классических, а значительная часть занятых в них – представители малого и среднего бизнеса. При этом ведомство выстраивает правовую базу: принят закон о креативных индустриях, готовится к вступлению в силу закон о платформенной экономике.

Речь велась и о региональном развитии. Директор департамента комплексного развития территорий Минстроя Мария Синичич отметила, что важно формировать команды в малых городах, чтобы они могли запускать собственные креативные проекты, усиливая привлекательность территорий. Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина добавила, что креативные индустрии активно трансформируют туризм, образование, промышленность и архитектуру.





Среди других участников форума – генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, главный управляющий партнер ВЭБ.РФ по городскому развитию Ирина Макиева, президент АНО "Креативная экономика" Марина Монгуш, главы регионов Артем Здунов, Айсен Николаев и Мария Костюк. Каждый из них подчеркнул, что именно человек и его способности являются основой новой экономики.

"У нас огромное количество талантливых людей, которым важно быть полезными и нужными стране. Им нужно находиться на той территории, где тебя ждут, где ты можешь творить и реализовать себя. Мы понимаем, что креативная индустрия удерживает население и наших новых героев на территории, будет новое село с другим укладом. Им лучше помогать работать на природе, где они защищены от городской агломерации и привыкают к новой норме жизни", – отметила Костюк.

Акцент был сделан и на цифровых платформах, которые уже формируют инфраструктуру для малого бизнеса и становятся важным элементом креативного сектора. Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что большинство субъектов креативных индустрий относятся к МСП и активно используют онлайн-площадки для продвижения.

Форум "Российская креативная неделя – 2025" также рассмотрел перспективы отечественного геймдева, развитие традиционных ценностей через современные форматы и роль губернаторов как "продюсеров регионов". Участники сошлись во мнении, что будущее экономики страны напрямую связано с креативными индустриями и цифровыми инструментами, а успех будет зависеть от способности регионов раскрывать уникальные возможности.