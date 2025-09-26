"Российская креативная неделя": ценности и креативные индустрии как основа лидерства нашей страны

На пленарном заседании форума "Российская креативная неделя – 2025" эксперты и представители власти обсудили, как ценностные ориентиры становятся ключевым элементом новой экономической модели России. В отличие от западного подхода, основанного на максимизации прибыли и жесткой конкуренции, российская стратегия предполагает опору на культурное наследие, духовные традиции и человеческий капитал.





В обращении главы государства было подчеркнуто, что креативные индустрии уже прочно вошли в повседневную жизнь общества, а их потенциал позволяет создавать новые пространства для развития территорий и внедрения инноваций. В 2024 году совокупная добавленная стоимость креативной экономики достигла 7,5 триллиона рублей, что составило 4,1% ВВП.

"Самое опасное, если мы будем только декларировать традиционные ценности со всех трибун. Благодаря креативным индустриям становление креативной экономики, основанной на ценностях, происходит не декларативно. Дизайнеры, архитекторы, кинематографисты, аниматоры, авторы гастрономических рецептур выступают ключевыми трансляторами ее смыслов", – сказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Участники заседания отметили, что важным направлением становится интеграция творческих индустрий в работу высокотехнологичных компаний. Примеры такого сотрудничества уже демонстрируют корпорации, создавая продукты, где промышленный дизайн и инженерные решения формируют новый стандарт качества.

"Наши предприятия за последние годы многое научились делать. Один из ярких примеров – самолет МС-21. При его проектировании на первом месте был комфорт пассажиров: просторные проходы, большие окна, удобные полки. Или новое поколение грузовиков КАМАЗ К5, которые выгодно отличаются на рынке комфортабельной кабиной, улучшенной электроникой, двигателями нового поколения

Внимание уделили и развитию креативных кластеров в малых городах. Эксперты подчеркнули, что будущее таких территорий связано с формированием сообществ людей, готовых внедрять новые практики, объединять предпринимательские инициативы и культурные проекты. Именно локальные лидеры способны превратить небольшие населенные пункты в центры роста.

По данным ВЦИОМ, ценностный запрос на традиционные основы усиливается: большинство россиян на первое место ставят семью, историческую память и гордость за страну. При этом общество связывает креативные индустрии не только с культурой, но и с прогрессом, что подтверждает стремление к балансу между инновациями и национальной идентичностью.

Эксперты на "Российской креативной неделе – 2025" сошлись во мнении, что формирование интеллектуально-креативного лидерства России невозможно без укрепления собственных ценностей и культурных ориентиров. Именно они становятся основой для новых проектов, определяющих конкурентоспособность страны на глобальной арене.