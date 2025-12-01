Топ-5 практичных новогодних семейных подарков

Преподнести такой презент под бой курантов, чтобы он порадовал близкого человека – задачка непростая. Подарок на Новый год необязательно должен быть дорогим. Это волшебный повод для того, чтобы сказать о своем внимании. Даже при небольшом бюджете, можно удивить чем-то приятным и добрым.

Мы собрали небанальные варианты, выбор которых не стоит откладывать на последние дни уходящего года.

1. Персонализированное ювелирное украшение





Ювелирные украшения всегда желанный подарок. Кулоны, серьги, браслеты или кольца из благородных металлов с драгоценными камнями – это очень восхитительно и говорит о проявлении нежных чувств.

Особенно приятно будет получить подарок с гравировкой надписи или именем.

2. Смартфон





Это самый главный атрибут новогодней вечеринки. В праздничные дни хочется быть на связи со всем миром. Запечатлеть особо важные моменты и делиться своими впечатлениями – красивыми фотографиями с близкими и друзьями.

Infinix HOT 60 Pro+ задаст настроение и выделит из толпы эффектным стильным дизайном в ярких насыщенных цветах и 3D-изогнутым AMOLED экраном. Супертонкий легкий смартфон поместится в небольшую сумочку – толщина всего 5,95 мм, вес 155 г. Корпус из немарких материалов уверенно сохраняет внешний вид – надежно защищен от влаги и пыли, выдерживает случайные падения с небольшой высоты и имеет защитное стекло.

Качество снимков порадует высокой детализацией и реалистичной цветопередачей. Фотографии с новогодних каникул будут восхитительны благодаря передовым технологиям и интегрированному искусственному интеллекту – смартфон снимает качественно даже ночью. Инструменты AI Studio позволяют создавать классные шедевры – улучшить четкость изображений, удалить нежелательные детали, креативно миксуя с модными визуальными элементами в стиле Vogue.

Под зажигательные треки можно устроить танцевальный баттл – громкие динамики смартфона отлично заполнят помещение сбалансированным звуком музыки.

Работает без зависаний, можно даже поиграть – полный набор функций и возможностей, справляется как со сложными задачами, так и с повседневными делами.

Аккумулятор на 5160 мАч и быстрая зарядка обеспечивают высокую автономность – более чем на 14 часов.

3. Отдых в Глэмпинге





В этот раз новогодние каникулы будут особенно длинными. Превосходный вариант разнообразить досуг – выбраться из суеты на природу и насладиться отдыхом.

Глэмпинг Стрелка в Тверской области идеально подойдет, чтобы расслабиться и насладиться тишиной, спокойствием и восстановить гармонию чувств.

В уютных благоустроенных домиках есть абсолютно все необходимое до мелочей для комфортной жизни. Можно ни о чем не заботиться и замечательно провести время с семьей или друзьями. Чудесный вид из панорамных окон добавит впечатлений – красоты природы, закаты и рассветы, звездное небо и яркое солнце. Свобода и яркие зимние развлечения – пешие, лыжные, а также конные прогулки, баня, шашлыки. Рядом мини-ферма и ресторан.

Удобный вариант, если не хотите расставаться с домашними питомцами – сюда можно приехать вместе с ними.

Релакс, тишина и покой после городского шума – это сказочный отдых в новогодние каникулы.

4. Настольные игры





Собраться вечером с семьей или пригласить в гости друзей и поиграть в увлекательную настольную игру – отличный вариант досуга на даче или дома в новогодние каникулы.

Захватывающие игры для любого случая – простые в освоении и стратегические семейные игры, сложные и глубокие, требующие логических размышлений командные, доставят удовольствие как детям, так и взрослым.

5. Билеты на представление





Билеты в театр, на концерт или представление будут встречены с восторгом. Ледовое шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" – уникальное представление, сочетающее балет, фигурное катание и живую музыку Чайковского.

Любимая многими рождественская история на льду превратилась в масштабное визуально-музыкальное путешествие. Музыка обретает движение, арена дышит волшебством, а каждый номер – от сольного танца до массового выхода – создает эффект полного погружения.

Здесь встречаются сразу три мощных искусства: классический балет, фигурное катание и симфонический оркестр.

На льду – герои, которых мы любим с детства: отважный Щелкунчик, Маша с ее новогодней мечтой и коварный Мышиный король. Их оживляют десятки фигуристов, среди которых – олимпийские чемпионы, чемпионы мира, призёры, победители международных турниров, а также молодые таланты из разных регионов страны.

Оркестр, размещенный прямо на ледовой арене, исполняет музыку Чайковского в оригинальной партитуре. Каждое представление и сегодня превращается в симфоническую поэму, живущую в унисон с фигурным рисунком на льду.

Такие подарки от души привнесут личный тёплый акцент и сделают их запоминающимся.