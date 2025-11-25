Философия и бизнес: как мыслить иначе для успеха в предпринимательстве

С 20 по 23 ноября в Москве прошла конференция "Философия в ответе" (16+), организованная философским клубом Quercus и Еврейским музеем и центром толерантности. В ходе дискуссий, в которых участвовали приглашенные эксперты и гости, философия рассматривалась не как нечто отвлеченное и исключительно академическое, а как живая наука, готовая взаимодействовать с другими отраслями и даже ответить на вызовы современности.

Три блока конференции соответствовали разным видам философского "взаимодействия": с бизнесом, с жизнью, с творческими проектами. Редакция Клео.ру собрала инсайты с каждой дискуссии. Возможно, они вдохновят вас по-философски осмыслить собственный подход к работе и к мечте.





Начнем с дискуссии "Философия и предприниматели. Практики и личный опыт" (16+). На завтраке в гостиной философского клуба собрались предприниматели и философы (иногда в одном лице), а также слушатели, заинтересованные в обсуждении темы.

Заявленный фокус дискуссии "Философия и предприниматели" изначально вызывает у некоторых участников легкий скепсис. Если бизнес идет в гору и приносит прибыль, все как будто понятно: философия желательна – как приятная надстройка – или не нужна вовсе. Другое дело, когда бизнес-проект не работает, здесь не о философии остается думать, а о том, как закрыть базовые потребности.





"А в чем заключается роль предпринимателя?" – спрашивает продюсер Андрей Морозов, резко меняя настроение в гостиной. Ответы расходятся: роль в том, чтобы брать на себя ответственность, создавать активы или, более конкретно, технологию, использование которой приносит прибыль. Слово "технология" Андрей Морозов считает здесь ключевым, ведь то, что раньше выглядело инновацией и потому хорошо продавалось – скажем, перевозка товаров из одной точки в другую, – сегодня перестает удивлять, а значит, монетизировать это становится сложней.

В древнегреческом языке слово techne обозначало искусство (в достаточно приземленном смысле), а немецкий философ Мартин Хайдеггер видел в технике способ раскрытия бытия, извлечения энергетического потенциала из природы. Следуя такой логике, обнаружить технологичность бизнеса или любого другого проекта значит приблизиться к его сути и увидеть связь с ближайшим будущим.





Философ и предприниматель Алексей Жердев приглашает участников задуматься о ценности, которую несет в себе предпринимательское дело. Легко предположить, что многие здесь подумали: главная ценность бизнеса – прибыль. Алексей Жердев принимает эту позицию, но делает ремарку: "Так было не всегда". Спикер напоминает о том, что в традиционном обществе незыблемость уклада считалась важней индивидуальной выгоды.

Философ, преподаватель философского факультета МГУ Ая Криман развивает эту мысль, подчеркивая, что капитализм, который сегодня выглядит как единственная возможная экономическая реальность, прошел через несколько фаз развития. На каждой из них преобладали свои ценности и своя этика. По мнению Аи Криман, запрос на грамотное потребление, фундированное в модерне, сейчас возрождается в предпринимательстве.





Важная мысль, которая была затронута во время дискуссии, касалась позиции человека как невольного участника современной картины мира. Если предприниматель определился с собственными ценностями, наладил технологии производства, где пролегает граница, дальше которой ему заходить не следует? Проблема в том, что формально физические и даже моральные аспекты свободы человека сегодня лучше закреплены на уровне закона, чем когда-либо.

В реальности, однако, многие этой "свободы" не чувствуют: здесь и экономическое, и информационное давление, и угроза роботизации. Где заканчивается сознание индивида, а где начинается его душа? В какой момент человек перестает быть собой и становится сверхчеловеком по способу взаимодействия с внешней средой?





Эти и другие чисто теоретические вопросы о человеческом эксперты после недолгого обсуждения объявляют нерелевантными. Ая Криман напоминает, что трансгуманистическая мысль и вовсе уходит от вопроса о человеке (да и любых определений), взамен говоря об "актантах" – активных участниках ситуации. Все в мире взаимосвязано – слышали такое выражение? Похоже, что сегодня думать о паутине постоянно возникающих переплетений целесообразнее, чем о каких-то ее отдельных узлах, ведь всё так быстро меняется…

С небес на землю участников спускает вопрос: как быть с этикой в бизнесе? Этические кодексы компании существуют и даже обновляются, это факт. Но работают ли они? Алексей Жердев обращает внимание гостей на то, современные этические кодексы в России в основном состоят из запретов, адресованных одной группой людей другим, в то время как этика в равной степени и про права, к тому же отношениями в социуме она не ограничивается.





Создав качественный, "рабочий" этический кодекс, компания имеет все шансы успешно совместить практику и теорию философии бизнеса, а если говорить шире – философии труда. Это как пример плодотворного сотрудничества философской мысли и предпринимательской энергии. Ведь никто не мешает нам думать о лучшем, более справедливом (в том числе экономически) будущем, даже если настоящее с этими идеями не слишком резонирует.

Александра Московская, кандидат философских наук, программный директор конференции "Философия в ответе" (16+):

"Философия и бизнес, безусловно, могут быть полезны друг другу. Важно понимать, что взаимодействуют между собой не общие категории, а конкретные люди – предприниматели, философы, топ-менеджмент компаний. Все они пытаются отыскать адекватные формы такого взаимодействия.

Предпринимателям важно найти инструмент работы с какими-то экзистенциальными проблемами и вызовами, в то время как многие люди из академической среды хотели бы иметь больше дела с практикой, "реальностью". Уверена, что в будущем тенденция к сотрудничеству будет только набирать обороты. Вопрос, скорей, в том, какие проекты и институции и, конечно, какие люди могут стать посредниками между академической философией и бизнесом".





Дискуссия "Философия и предприниматели. Практики и личный опыт" (16+) состоялась в гостиной философского клуба Quercus 21 ноября 2025 года. В обсуждении приняли участие следующие эксперты: Александра Московская, Александр Ветушинский, Ая Криман, Андрей Морозов, Алексей Жердев, Никита Подлипский, Владимир Нишуков. Модерировала дискуссию Анна Колесникова.