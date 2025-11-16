"Запасной аэродром": 6 признаков, что партнер готовит себе любовную "подушку безопасности"

В романтической культуре появился новый термин – кушонинг. Он описывает ситуацию, когда партнер будто бы еще в отношениях, но уже подготавливает запасной вариант. Не обязательно физический роман – чаще это эмоциональные связи: переписки, приятели "на всякий случай", легкий флирт, который поддерживает ощущение внимания и уменьшает страх одиночества.

Кушонинг – это не про "измену" в классическом понимании, а про уход от ответственности и страх потерять комфорт. И да, это больно, потому что создает перекос: один человек вкладывается в отношения, а другой – параллельно ищет новые точки опоры.

Почему люди делают так

Причина чаще всего одна – страх. Страх остаться одному, страх открыто говорить о недовольстве, страх признать, что отношения дали трещину. И вместо честного разговора партнер выбирает тихую подготовку к возможному выходу.

Признаки, что партнер готовит "подушку безопасности"





1. Постоянно в переписках

Внимание стало уходить в телефон, там стабильно есть кто-то, с кем партнер общается активнее, чем обычно. Но подробностей – ноль.

2. Легкий флирт, который объясняют фразами "мы просто дружим"

Здесь важно не само наличие друзей – это нормально. Важен тон общения: повышенный интерес, комплименты, постоянная вовлеченность.

3. Избирательность в эмоциях

С тобой – дистанция. На стороне – видимое оживление. Эмоциональная энергия смещается, хотя формально человек остается в отношениях.

4. Неясность планов

Партнер перестает строить долгосрочные планы, но делает вид, что все в порядке. Зато у него появляется много новых "случайных" знакомств.

5. Излишняя защита личного пространства

Телефон стал более закрытым, переписки – под паролем, ответы – короткими и расплывчатыми. Как будто в жизни появилось что-то, что нужно скрывать.

6. Эмоциональная отстраненность без объяснений

Нет глубоких разговоров, нет обсуждений, нет попыток разрулить проблемы. Человек будто держит паузу, а параллельно подпитывается вниманием извне.

Что делать, если кажется, что это происходит





Не обвинять сходу

Кушонинг – сложная тема, и прямое давление человека может воспринять как нападение. Лучше начать с описания своих ощущений: конкретно и спокойно.

Спросить, что происходит в отношениях

Иногда поведение связано не с "запасным вариантом", а со стрессом или выгоранием. Но проверить это можно только через разговор.

Обозначить границы

Если эмоциональные связи на стороне доставляют дискомфорт – это важно сказать. В отношениях допустимо обсуждать правила, которые будут комфортны для обоих.

Посмотреть на динамику после разговора

Если человек готов работать над отношениями, это будет видно. Если он продолжит отстраняться и оправдываться – это тоже сигнал.

Сделать выводы для себя

Кушонинг – это признак неуважения к партнеру и к отношениям. И если ситуация не меняется, важно подумать, насколько эти отношения подходят.